Gatti randagi, a Napoli scomparsa un’intera colonia felina. L’appello: “Cerco la mia gattina”

ROMA – Decine di gatti randagi spariti nel nulla a Napoli. E per giunta in pieno giorno: questa stranissimo fatto è successo lo scorso 9 febbraio e oggi a rilanciare l’appello di una donna che fino a ora era rimasto sottotraccia è il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Di fatto, racconta questa persona, il 9 febbraio a Napoli è sparita un’intera colonia di gatti randagi che viveva in via Filippo Maria Briganti, I traversa. La donna ne sa qualcosa perchè insieme a tutti questi gatti è sparita pure una gattina a cui lei si era affezionata e che teneva in cortile, non distante da dove viveva la colonia. le aveva fatto mettere un microchip e per questo spera di ritrovarla. Il consigliere Borrelli, ora, vuole vederci chiaro: “Ci siamo attivati per ritrovare la gattina e per avere notizie sull’intera colonia– spiega. Inoltre chiunque possa aver notizie in merito può contattarci sui nostri canali social. Purtroppo si continua a vivere in una società che ha davvero pochissimo rispetto per gli animali. Le cose devono cambiare”.

IL RACCONTO DELLA DONNA

Ecco il racconto fatto dalla signora: “Lo scorso 9 febbraio qualcuno ha fatto sparire un’intera colonia di gatti in via Filippo Maria Briganti, I traversa. Nonostante sia successo in pieno giorno, purtroppo insieme a quella colonia è stata portata via una gattina che accudivo io nel cortile del mio palazzo, dov’è nata, che purtroppo è proprio accanto alla via indicatole. La tenevo in cortile perché non potevo portarla a casa come avrei voluto”. Era da tempo che ce l’aveva con sè, da quando l’aveva salvata dalla strada: si trattava infatti di “una gattina incinta che neanche 20 giorni prima qualcuno ha fatto abortire, ributtandola in strada durante l’allerta meteo di gennaio”. La signora ha deciso di prendersene cura: “L’ho portata dal veterinario, l’ho curata, ma poi qualcuno l’ha portata via di nuovo insieme a tutti gli altri gatti”. E ora la donna si chiede dove potrebbe trovarsi: “Forse è in qualche gattile, mi hanno detto, ma a me non risponde nessuno, neppure l’Asl mi ha presa in considerazione, per loro è solo una dei tantissimi gatti randagi senza padrone”.

L’APPELLO

Da qui l’appello della donna a Borrelli: “Vorrei chiederle un aiuto per trovare la mia piccolina, le invio il numero del chip messole all’Asl del Frullone dove l’hanno fatta abortire e sterilizzare, l’unica speranza che mi è rimasta per ritrovarla è lei. Il numero di chip della mia piccolina è 380260044916136. Forse a lei qualcuno risponderà”.