Amici 22, salta la programmazione settimanale

ROMA – Salta la programmazione settimanale di ‘Amici 22’ e ‘Uomini e Donne‘. In seguito alla morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha sospeso il palinsesto dei programmi pomeridiani di Maria De Filippi.

‘AMICI 22’ E ‘UOMINI E DONNE’, QUANDO TORNANO IN TV?

Stando alla guida tv di Mediaset, sabato tornerà l’appuntamento con ‘C’è posta per te’, mentre domenica è in programma il pomeridiano di ‘Amici 22‘. La puntata è quella che sarebbe dovuta andare in onda domenica 26 febbraio, ma poi annullata in seguito alla morte di Maurizio Costanzo. Salta anche la registrazione prevista per oggi, mercoledì 1 marzo, del nuovo pomeridiano del talent. ‘Uomini e Donne’ e ‘Amici 22’ torneranno nella loro programmazione regolare dalla prossima settimana.