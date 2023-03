Dai vestiti ai giochi, le nostre giornate con supereroi e cartoni animati

ROMA – Sono usciti dai fumetti, dalla tv o dalle sale cinematografiche. E sono entrati nella nostra vita di tutti i giorni. Che siano supereroi o personaggi dei cartoni animati, li ritroviamo sui vestiti, in casa su piatti e bicchieri ma anche sui mobili, e poi su giochi di ogni tipo, e possiamo perfino arrivare ad avere e guidare le loro auto. Una passione che coinvolge tutti, dai bambini agli adulti passando per i ragazzi. Di qualsiasi sesso. Vengono con noi a scuola o al lavoro e sono protagonisti anche del nostro svago. Una passione che il mercato ha colto e assecondato con prodotti ‘brandizzati’ davvero di ogni tipo.

DALLE MAGLIETTE AI COSPLAY

Praticamente a tutti è capitato di avere comprato per sé o di avere regalato giacche, felpe, magliette o scarpe con i personaggi dei cartoni animati, oppure i supereroi della Marvel o gli iconici protagonisti di film e saghe di grande successo. Ma si può andare ben oltre rispetto all’indossare un capo di abbigliamento con un’immagine, si può infatti arrivare a vestirsi proprio come il personaggio preferito, specialmente in occasione di ritrovi dedicati a questo mondo. È il fenomeno dei cosplay, nato in Giappone negli Anni 90 grazie a un gruppo di ragazzi che iniziò a indossare costumi ispirati ai personaggi della serie Neon Genesis Evangelion e che da allora si è diffuso in tutto il mondo. Italia compresa, come dimostrano grandi appuntamenti come il Lucca Comics o il Romics nella Capitale.

GIOCHI MOLTO ‘ANIMATI’

Un altro capitolo importante è quello dei giochi, in particolare quelli da tavola: se infatti i ‘pupazzi’ dei cartoni animati sono un classico da sempre, negli ultimi anni nel campo dei giochi da tavola c’è stato un autentico boom legato al tema cartoon e film. Storici giochi sono stati adattati con versioni legate ad esempio a Peppa Pig, le Winx, i Cavalieri dello Zodiaco e Lupin III, o riprendendo famosi film e saghe come Harry Potter e Star Wars, ma anche Lo Squalo. Anche famosi marchi di costruzioni hanno cominciato a creare scatole che permettono di ricreare personaggi cinematografici e cartoni animati ma anche gli ambienti in cui si svolgono le loro storie.

Da segnalare poi un paio di cose curiose, come il ritorno dei flipper, più moderni ma con brandizzazioni ‘antiche’: si può giocare infatti con tanti protagonisti dei cartoni animati o di videogiochi di successo come Pac Man e Street fighter. O l’ultima frontiera delle slot online a tema cartoon. Si può tentare la fortuna con i personaggi della Justice League, la serie a fumetti pubblicata dalla Dc Comics, come Batman, Aquaman, Flash, Superman, Wonder Woman e Cyborg; oppure con la famiglia della dissacrante serie animata American Dad, ideata dallo stesso creatore de I Griffin; ma ci sono anche protagonisti di cartoni del passato come la Pantera rosa, che tanto successo ha avuto sia al cinema che nella sua versione animata, o l’ispettore Gadget, il poliziotto ‘tecnologico’ alle prese con il crimine accompagnato dalla nipotina Penny e dal cane Bravo.

UN CASA STILE CARTOON

I mobili stile cartoon sono un’altra novità arrivata invece nel campo dell’arredamento. Non si tratta più solo delle camerette dei bambini a cui siamo più abituati, ma sono tanti altri elementi più tradizionali di una casa ad assumere forme e colori del mondo dei cartoni animati e dei fumetti. Tra gli artisti più famosi Henk Verhoeff, artigiano del legno, nato in Nuova Zelanda, che ricrea la magia Disney in cassettiere, comodini, armadi e credenze. Più conosciuti e diffusi invece piatti, bicchieri e set completi con protagonisti Topolino, Tom e Jerry, Winnie Pooh o i personaggi di Toy story. Per non parlare del materiale scolastico: zaini, astucci, diari e quaderni sono in assoluto tra i prodotti più ‘brandizzati’ con personaggi dei cartoni animati o del mondo dei supereroi e delle serie tv.

SUPER MACCHINE

C’è poi chi ha voluto fare molto di più, non limitandosi solo a vestirsi come i propri personaggi preferiti o ad averli sempre davanti in casa o protagonisti dei propri giochi, ma ha realizzato delle vere e proprie copie reali e funzionanti per esempio delle loro automobili. Tra le più famose e raccontate per esempio c’è la ‘Mystery Machine’ di Scooby-Doo e degli altri protagonisti dello storico cartone animato, ovvero Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley e soprattutto Shaggy Rogers, tutti insieme in giro per il mondo con il loro furgone, alle prese con presunti fantasmi e veri misteri da risolvere.

Ma per le strade potreste imbattervi anche nella leggendaria Mach5 di Speed Racer, remake americano dell’anime giapponese Mach Go! Go! Go! degli anni Sessanta, protagonista un giovane pilota che combatte la corruzione nelle corse di auto. La vettura reale, noleggiabile per eventi speciali, è stata realizzata e customizzata da Mark Towle, fondatore del negozio di restauro di macchine Gotham garage, con sede in California, e diventato famoso con la serie Netflix ‘Maestri dell’auto: dalla ruggine alla ricchezza’.

Tra i pezzi pregiati esistenti ci sono anche alcune Batmobili ispirate a quella originale utilizzata nella serie televisiva degli Anni 60 sulle avventure dell’Uomo pipistrello. I produttori dello show, infatti, decisero di commissionarne una serie di repliche per utilizzo promozionale, successivamente messe in vendita.

Foto Jennifer Graylock

E come non citare la Ecto-1 di Ghostbusters, conosciuta anche come Ectomobile, per la canzone della colonna sonora Cleanin’ up the town dei Bus Boys dove viene soprannominata in questa maniera. Esistono diversi modelli della Ecto-1 messi in commercio. L’originale, denominata Futura, è una Cadillac ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del 1959, versione prodotta dalla società Miller-Meteor di Piqua, in Ohio, che aveva la licenza per modificare i veicoli Cadillac nelle versioni ambulanza, carro funebre e limousine. Più facilmente (per modo di dire) si trova però la versione Eureka, diversa in particolare nella parte posteriore rispetto a quella guidata nel film culto del 1984 dagli ‘acchiappafantasmi’ Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis ed Ernie Hudson.