VIDEO | Hera inaugura nuovi spazi in via Campo a Bologna e completa gli uffici operativi

BOLOGNA – Nuovi spazi per completare il blocco ‘bolognese’ degli uffici operativi e terminare un percorso cominciato 10 anni fa. Con l’inaugurazione di oggi alle porte della città, Hera chiude il cerchio del complesso aziendale di via Cristina Campo a Bologna, avviato nel 2013, adiacente a quello energetico dell’inceneritore di via del Frullo, riuscendo così a decentrare in quell’area le attività operative di Hera relative a gas, energia elettrica, teleriscaldamento e acqua, che prima si svolgevano nel cuore della città nella sede di Berti Pichat, prossima al centro cittadino.

Il vantaggio di questo spostamento ha permesso così di togliere dalla zona il traffico aggiuntivo generato dal frequente passaggio di mezzi aziendali collegati a quei servizi. Così ora in via Campo, un’area di 68.400 metri quadrati, ecco i nuovi uffici, posizionati su due piani per un totale di 1.200 metri quadri, e concepiti per consentire nuove modalità di lavoro basate sulla condivisione delle postazioni e sulla flessibilità di distribuzione degli spazi, delimitati da pareti mobili vetrate o attrezzate, con attenzione all’illuminazione naturale, al risparmio energetico e al comfort acustico.

Un’operazione che si è concretizzata grazie alla collaborazione delle tre amministrazioni coinvolte (il complesso è a Bologna ma confina con Granarolo e Castenaso) e resa possibile grazie alla realizzazione, a cura e spese di Hera, per un importo di circa due milioni di euro, di importanti opere urbanistiche al servizio dell’accessibilità alla nuova sede: ad esempio la rotonda sull’incrocio delle vie San Donato e del Frullo, e l’allargamento delle strade limitrofe. Presenti al taglio del nastro di questa mattina, il presidente esecutivo del Gruppo Hera Tomaso Tommasi di Vignano, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Simone Borsari, l’amministratore delegato della multiutility Stefano Venier e i sindaci dei comuni di Castenaso e Granarolo Carlo Gubellini e Alessandro Ricci, Sindaco di Granarolo dell’Emilia.



Un evento che appunto ha chiuso un percorso di 10 anni di riallocazione di tutte le strutture operative del gruppo, percorso “vantaggioso” secondo Tommasi di Vignano, “perchè sono sedi nuove e anche molto belle”. E che per Borsari “testimonia ancora una volta al’impegno di Hera per quanto riguarda la riqualificazione complessiva dei comparti in cui lavora ma anche il benessere dei propri dipendenti, la sostenibilità ambientale e gli aspetti energetici”.