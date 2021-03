Brazil launches first 100% national satellite

by Bianca Oliveira

SAO PAULO – The Amazonia-1 satellite was launched this Sunday (28th) from the Satish Dhawan Space Center Launch Center in Sriharikota. Although the launch was in India, this is the first Earth observation satellite fully designed, integrated, tested and operated by Brazil.

The mission was carried out by the team of the National Institute for Space Research (INPE), in São José dos Campos (SP), coordinated by the Ministry of Science, Technology and Innovations (MCTI) and in partnership with the Brazilian Space Agency (AEB). At the end of the launch, Minister Marcos Pontes spoke about the importance of the mission for the country.

“The satellite will be fundamental for monitoring the Amazon and other biomes in Brazil, in addition to inaugurating a new era for the Brazilian satellite industry”, pointed out Pontes in a broadcast from the Satish Dhawan Space Center, in India.

Amazonia-1 will provide images for environmental and agricultural monitoring throughout the Brazilian territory and will also be used for monitoring the coastal region, water reservoirs, environmental disasters, among other applications.

Among the technological gains that the mission brings to the country, INPE highlights the consolidation of Brazil’s knowledge in the complete cycle of satellite development and the validation of the Multimission Platform (PMM), a structure capable of adapting to the purposes of different missions and reducing space project costs.

BRASILE, IN ORBITA IL PRIMO SATELLITE: VEGLIERÀ SULL’AMAZZONIA

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – Dallo Satish Dhawan Space Center Launch Center di Sriharikota, in India, si è staccato dal suolo terrestre l’Amazonia-1, il primo satellite di osservazione della Terra completamente progettato, costruito, testato e gestito dal Brasile.

A guidare la missione, il team dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Inpe), a Sao Jose dos Campos (nello stato di San Paolo), coordinato dal ministero della Scienza, della tecnologia e dell’innovazione e in collaborazione con l’Agenzia spaziale brasiliana (Agencia Espacial Brasileira, Aeb).

Al termine del lancio, ieri, il ministro Marcos Pontes ha parlato dell’importanza della missione per il Paese. “Il satellite sarà fondamentale per monitorare l’Amazzonia e altri biomi in Brasile, oltre a inaugurare una nuova era per l’industria satellitare brasiliana”, ha sottolineato Pontes in una trasmissione dallo Satish Dhawan Space Center.

Amazonia-1 fornirà immagini per il monitoraggio ambientale e agricolo in tutto il territorio brasiliano e sarà anche utilizzato per inviare informazioni sulla regione costiera, i bacini idrici e su eventuali disastri ambientali.

Tra i benefici tecnologici che la missione apporterà al Paese, l’Istituto nazionale per la ricerca spaziale ha evidenziato l’ampliamento delle conoscenze nel settore delle tecnologie legate ai satelliti. In particolare, ne trarrà vantaggio la Piattaforma multimissione (Plataforma Multimissso, Pmm), una struttura capace di adattarsi alle finalità delle diverse missioni e di ridurre i costi del progetto spaziale.

Brasil lança primeiro satélite 100% nacional

por Bianca Oliveira

O satélite Amazonia-1 foi lançado neste domingo (28) do Centro de Lançamento Satish Dhawan Space Centre, em Sriharikota. Apesar do lançamento ter sido na Índia, este é o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil.

A missão foi executada pela equipe do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos (SP), com coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Ao final do lançamento, o Ministro Marcos Pontes discursou sobre a importância da missão para o país.

“O satélite será fundamental para o monitoramento da Amazônia e outros biomas no Brasil, além de inaugurar uma nova era para a indústria brasileira de satélites”, ressaltou Pontes no Centro Espacial de Satish Dhawan, na Índia.

O Amazonia-1 fornecerá imagens para o monitoramento ambiental e da agricultura em todo o território brasileiro e servirá também para o monitoramento da região costeira, reservatórios de água, desastres ambientais, entre outras aplicações.

Entre os ganhos tecnológicos que a missão traz para o país, o INPE destaca a consolidação do conhecimento do Brasil no ciclo completo de desenvolvimento de satélites e a validação da Plataforma Multimissão (PMM), estrutura capaz de se adaptar aos propósitos de diferentes missões e, assim, reduzir custos de projetos espaciais.