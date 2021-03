Bassetti: “L’Italia opzioni milioni di dosi del vaccino Johnson and Johnson”

GENOVA – “Ora che il vaccino di Johnson and Johnson sarà discusso e, ci auguriamo, approvato da Ema (si parla del 12 marzo) bisogna che l’Italia opzioni milioni di dosi di questo vaccino a livello extra-europeo. Questo si può fare attraverso grossisti internazionali, noti a chi si occupa da anni di vaccini, e non attraverso mediatori più o meno seri”. Così su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.

“Oggi ci sono a disposizione extra Europa oltre 100 milioni di dosi di vaccino di Astrazeneca– aggiunge l’infettivologo- alcuni Paesi europei lo hanno già fatto tra cui la Germania e la Danimarca. Per non parlare del vaccino russo che alcuni Paesi come Austria e Repubblica Ceca, dopo l’Ungheria, hanno deciso di utilizzare. Perché da noi nessuno si preoccupa di avere più vaccini? I vaccini si possono trovare anche rapidamente. Basta volerli trovare”.

