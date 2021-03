ROMA – I nuovi contagi per Covid in Italia sono 13.114 a fronte di 170.633 test tra molecolari e antigenici, 246 i decessi. Il tasso di positivita’ sale al 7,6% dal 6,7% di ieri. Ieri i contagi erano stati 17.455 per 257.024 tamponi e 192 morti.

SALGONO TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI ORDINARI: +58 E +474

Sono 2.289 le terapie intensive in Italia per Covid, 58 in più rispetto a ieri. Ammontano a 19.112 i ricoveri ordinari, 474 in più rispetto a 24 ore fa.