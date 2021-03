Arrestato l’ex presidente del Barcellona Bartomeu

ROMA – L’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, insieme ad altri dirigenti, è stato arrestato questa mattina dai Mossos de Esquadra (il corpo di polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna, ndr) per il suo presunto coinvolgimento nel ‘Barçagate’. Come riporta ‘Marca’, gli agenti della Central Economic Crimes Area hanno perquisito gli uffici del Camp Nou e sequestrato documenti. Hanno anche ispezionato la residenza dell’ex presidente e le sedi di alcune delle società legate all’inchiesta. Stanno cercando materiale su una presunta deviazione di fondi attraverso le diverse società che hanno monitorato i social network di alcuni giocatori del Barcellona. Il ‘Barçagate’ è stato scoperto a febbraio, e si fonda sulla denuncia che una società sarebbe stata assunta dal club per condurre sui social una campagna diffamatoria nei confronti di diversi giocatori della prima squadra, tra cui Leo Messi e Gerard Piqué.