Da giovedì 4 marzo nel Lazio prenotazioni vaccino super fragili, il calendario

ROMA – “Questa settimana sarà importante per la campagna vaccinale. Giovedì apriremo le prenotazioni online anche alla categoria dei super fragili. Questa categoria avrà tre canali di accesso: attraverso le strutture dove sono in carico o fanno terapie, attraverso la prenotazione online che avverrà a partire da giovedì, e la terza tramite i medici di medicina generale che potranno eseguire le vaccinazioni ai soggetti vulnerabili che sono loro assistiti. È una platea che va attenzionata in maniera molto importante e avere più canali di accesso per noi è dirimente”. Così Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, intervento questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Università Sapienza di Roma e dal Policlinico Umberto I.

LEGGI ANCHE: D’Amato: “Nel Lazio rischio concreto di chiusura scuole”



“In settimana partirà anche l’iniziativa dei cosiddetti caregiver per le persone fragili, ovvero coloro che non possono essere vaccinati o per motivi d’età (sotto i 16 anni) o per particolari condizioni cliniche. Si procederà a vaccinare o i genitori o i genitori e i caregiver- ha aggiunto D’amato-. Poi venerdì 5 partiremo con la fascia di età 79 e 78 anni perché intendiamo procedere velocemente secondo le fasce d’età“.

LEGGI ANCHE: Astrazeneca: “Obiettivo 5 milioni di dosi di vaccino all’Italia entro marzo”



“C’è preoccupazione per la riduzione che c’è stata annunciata del vaccino Astrazeneca di 30.000 dosi nella settimana del 6- ha spiegato- stiamo lavorando a insieme alla struttura commissariale affinché si possa scongiurare questa diminuzione. Ogni diminuzione rallenta la campagna vaccinale. Noi abbiamo bisogno di correre e di correre più velocemente delle varianti”.

LEGGI ANCHE: Vaccino, Pregliasco: “Dose unica? Potrebbe essere efficace”



Infine, sulla possibilità di somministrare solo una dose di vaccino e rimandare la seconda dose, D’Amato ha precisato: “Ci adeguiamo alle decisioni che verranno assunte a livello scientifico e ministeriale. Al momento stiamo prenotando la prima e la seconda dose perché le disposizioni consentono questo. Nel momento in cui verranno modificate ci atterremo alle modifiche. Al momento prenotiamo prima e seconda dose a 21 giorni per Pfizer, a 28 giorni per Moderna e a 78 giorni per Astrazeneca”.