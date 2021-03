Franceschini: “Voglia di normalità, viva Sanremo”

ROMA – “È corretta la scelta di fare ugualmente il Festival di Sanremo, in questo anno bisogna adattarsi. Si è cercato di costruire un equilibrio per consentire alla società, all’economia e alle famiglie di andare in avanti in condizioni diverse dalla normalità. Molti spettacoli sono andati in streaming nelle modalità consentite. Quindi, che Sanremo si faccia e dia un segnale di voglia di ritorno alla normalità e di qualità“. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervistato a Non stop news, su Rtl 102.5.



Per quanto riguarda l’assenza di pubblico, Franceschini ha ribadito che “non si poteva fare un’eccezione, le regole sono uguali per tutti. Ma Sanremo si farà, viva Sanremo“. Infine, alla domanda se era stato invitato a salire sul palco, Franceschini ha risposto che “non ho ricevuto nessun invito”.