Riccardo Pilat, ‘l’artigiano delle idee’ sull’umanesimo 4.0

ROMA – Vuole far ‘smaltire’ Machiavelli e intraprendere “nuove idee, fino a riproporre un nuovo ed interessante Umanesimo 4.0”: Riccardo Pilat, triestino, classe 1995, saggista e fondatore della piattaforma internazionale ‘Idee per il XXI secolo’, scrive un ambizioso libro – ‘L’armonia del potere- Verso una nuova agora’ dell’umanesimo’, che ‘contamina’ l’analisi della politica europea con gli strumenti della letteratura, per creare nuovi linguaggi e prospettive di crescita.

Un “artigiano delle idee“, si definisce Pilat, e il suo saggio e’ il “tentativo di esporre la tematica della politica europea in una nuova scala di competenza letteraria”.

“Ho intrapreso nuove idee, che condurranno il lettore dalla consapevolezza dello smaltimento machiavellico italiano, fino al riproporre un nuovo ed interessante Umanesimo 4.0“, ha chiosato lo stesso autore sintetizzando il suo libro.