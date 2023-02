Tg Politico Parlamentare, edizione dell’1 febbraio 2023

COSPITO, NORDIO: NON REVOCHEREMO IL 41-BIS

Resta altissima la tensione sul caso Cospito. “La possibilità di modificare il 41-bis è inesistente”, dice il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Camera. “La posizione giuridica di Cospito è complessa- sottolinea il Guardasigilli- ma lo stato di salute del detenuto non può condizionarci”. Intanto il sottosegretario Andrea Delmastro, accusato di aver diffuso il contenuto dei colloqui in carcere dell’anarchico, respinge la richiesta di dimissioni. “I terroristi ci minacciano”, si difende. Nessun passo indietro nemmeno da Giovanni Donzelli. Per Matteo Salvini né lui né Delmastro “sono in discussione”. Mentre le opposizioni continuano a chiedere un intervento di Giorgia Meloni. Intanto il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, con un esposto alla procura di Roma ha denunciato gli esponenti di Fratelli d’Italia per rivelazione di segreti d’ufficio.

PARLAMENTO ISTITUISCE COMMISSIONE SU FEMMINICIDIO

Nasce la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulle violenze di genere. Il disegno di legge è stato approvato in via definitiva dal Senato con 144 voti favorevoli e uno contrario. “E’ indispensabile riconoscere la dimensione sistemica della violenza contro le donne”, dice la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella, che esprime soddisfazione per la nascita della commissione. “E’ un importante passo verso obiettivi di giustizia nei confronti delle donne”, sottolinea. In Italia nel 2022 ci sono state più di 120 vittime, mentre dall’inizio del 2023 sono già 5 le donne uccise. “Le violenze domestiche non vanno sottovalutate – avverte ancora Roccella – perché questo rischia di scoraggiare le denunce e l’emersione dei fenomeni di violenza”.

UN MILIONE DI FEDELI PER LA MESSA DEL PAPA IN CONGO

Un milione di fedeli hanno partecipato alla messa di papa Francesco a Kinshasa, in Congo. E’ l’evento con la maggiore partecipazione in questo viaggio del pontefice in Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo, dove il 90 per cento degli abitanti sono proprio cristiani, e il più grande nei suoi viaggi in Africa. Nell’omelia, Bergoglio ha sottolineato che i cristiani sono chiamati ad essere “missionari di pace”, rimarcando che “le differenze etniche, regionali, sociali e religiose vengono dopo e non sono ostacoli”. Poi, ha invitato le autorità congolesi a investire sui giovani e sulla loro istruzione: “I giovani sono i diamanti più preziosi di questa terra- ha detto- non siano sfruttati e violati”.

TRIESTE OSPITERÀ IL BIG SCIENCE BUSINESS FORUM

Mettere insieme innovazione tecnologica, ricerca e industria. E’ l’obiettivo di Big Science Business Forum, l’iniziativa sponsorizzata dal governo in programma a Trieste nell’autunno del 2024. “Sarà una vetrina importante a livello internazionale- assicura il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin- sulla tecnologia abbiamo le risorse per poter vincere le sfide future”. Il Friuli Venezia Giulia, con la sua anima cosmopolita, sottolinea la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, “è dunque la sede ideale per la realizzazione di questo progetto. La ricerca nel mondo parla italiano”. Ora la vera sfida, ricorda il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, “è su innovazione e ricerca. Stiamo attraendo investimenti per fare dell’Italia un grande hub”. Soddisfatto il presidente della regione Massimiliano Fedriga: “Con questo evento- dice- si conferma la vocazione europea della nostra regione”.