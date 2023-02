Beyoncé, ecco le date del tour mondiale di ‘Renaissance’

(Foto Instagram)

ROMA – L’annuncio che i fan di tutto il mondo stavano aspettando è arrivato: Beyoncé ha pubblicato le date del ‘Renaissance World Tour’, che la porterà in giro per il mondo per cantare i suoi più grandi successi e le canzoni del nuovo album, uscito nel 2022.

Il tour mondiale di Beyoncé inizierà il 10 maggio 2023 a Stoccolma. E la signora Knowles resterà a lungo in Europa: ben 15 le date nel Vecchio Continente tra Svezia, Belgio, Galles, Scozia, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Polonia (qui tutte le date). Ebbene sì: l’Italia non c’è, almeno per il momento. Il che non esclude del tutto che Beyoncé torni nel nostro Paese a cinque anni dalle tappe a Milano e Roma del ‘On The Run II Tour’ insieme al marito Jay-Z.

Nuove date e nuove location potrebbero essere aggiunte, specie se (come ampiamente prevedibile) i biglietti dovessero andare presto a ruba. Ma il calendario estivo degli stadi San Siro e Olimpico, gli impianti più adatti a ospitare il mastodontico spettacolo della regina del pop, è già molto fitto di concerti.

Insomma, se i fan italiani più ottimisti possono optare per stare alla finestra in attesa di nuovi annunci, chi tiene di più a vedere (o rivedere) dal vivo Beyoncé farebbe bene a scegliere una delle date europee già ufficializzate. Al massimo, se la superstar dovesse aggiungere anche date italiane, c’è sempre tempo per fare il bis.