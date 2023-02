Mare Fuori 3 arriva su RaiPlay: le anticipazioni della terza stagione

ROMA – Sono disponibili da oggi, in anteprima su RaiPlay, i primi 6 episodi di Mare Fuori 3. Sulla piattaforma streaming della Rai tornano anche le prime due stagioni complete, che fino ad oggi erano disponibili in esclusiva su Netflix. Ad accompagnare l’uscita della terza stagione una interessante novità: sempre su RaiPlay è approdata la serie #Confessioni, 25 episodi che danno voce ai protagonisti di Mare Fuori e ad un racconto senza filtri dei momenti più intensi vissuti sul set.

MARE FUORI 3, DOVE VEDERE GLI EPISODI

La terza stagione di Mare Fuori è composta da un totale 12 puntate. Dopo l’esclusiva su RaiPlay, arriverà anche in chiaro su Rai2, con un doppio episodio ogni mercoledì, a partire dal 15 febbraio. Sempre su Rai2, dall’8 marzo inizierà la messa in onda delle restanti 6 puntate finali. La serie si concluderà il 22 marzo.

MARE FUORI 3, ANTICIPAZIONI MARE FUORI 3

(attenzione spoiler)

EPISODIO 1 – L’ODIO NECESSARIO

Rosa Ricci si è fatta arrestare con l’intento di vendicare i fratelli e il padre dall’attacco dei Di Salvo.

Carmine è il suo obiettivo ed è pronta a tutto per vedere in ginocchio Donna Wanda, nemica

acerrima del clan Ricci. Cardiotrap è sconvolto da quanto successo con Fabio, attende che la

notizia della sua morte arrivi ma per ora tutto tace. Paola vuole riflettere sulla sua relazione con

Massimo. Edoardo, dopo aver aggredito con violenza l’amico di Teresa, sta per essere spedito

a Poggioreale.

EPISODIO 2 – IL RICHIAMO DEL SANGUE

Carmine è sempre più in pericolo per il desiderio di vendetta di Rosa e scopre che Mimmo ha un

incarico che Donna Wanda gli ha dato. Beppe cerca di convincere Latifah a rimanere a Napoli

per ricomporre il rapporto con Kubra ma la ragazza, nonostante i consigli di Pino, non appare

convinta di perdonare la madre. Edoardo ha una proposta speciale per Carmela. La fuga di

Filippo e Naditza rivela nuovi aspetti del carattere del ragazzo. Tra Gemma e Cardiotrap c’è un

teso confronto.

EPISODIO 3 – DOPPIA VENDETTA

Filippo e Naditza iniziano ad avere le prime difficoltà. Carmela ha incaricato Salvo, il cugino di

Edoardo di far entrare in Ipm tre cani sciolti con la promessa di farli diventare soldati fidati di suo

marito ed entrare a pieno diritto nel clan Ricci.

EPISODIO 4 – L’AMORE CHE SALVA

In Ipm arrivano tre nuovi detenuti che minano il già fragile equilibrio tra i ragazzi e provocano

subito una rissa mentre Edoardo apprende una terribile notizia che riguarda il cugino. Arriva in

Ipm una nuova educatrice Sofia che mostra subito un carattere deciso. Gemma e Cardiotrap

hanno idee e sentimenti contrastanti riguardo quella che è successo a Fabio. Beppe e Latifah

si perdono nei ricordi del loro amore passato.

EPISODIO 5 – L’AMORE NON ESISTE

Mentre Kubra si prepara ad andare per la prima volta a casa di Pino, Latifah accusa la distanza

dalla figlia e a niente valgono le rassicurazioni di Beppe. Nel frattempo, Silvia riconosce l’avvocato

che ha causato il suo arresto e Rosa riesce finalmente a far visita a suo padre. Il rapporto

tra Cardiotrap e Gemma è invece appeso a un filo. Filippo e Nad grazie a uno stratagemma

riescono a incontrare Carmine e, intanto, l’ingresso di una nuova detenuta desta la curiosità di

tutti.

EPISODIO 6 – L’ETA’ DELL’INNOCENZA

Massimo ha capito che Mimmo vuole confessare qualcosa e chiede a Carmine di spronarlo.

Filippo e Nad trovano una bella sorpresa nei loro zaini da parte del migliore amico del mondo,

Carmine. Kubra ha deciso di scrivere una lettera alla madre per comunicarle quanto avrebbe

difficoltà a dirle dal vivo.

EPISODIO 7 – PER NASCERE BISOGNA MORIRE

Dobermann il nuovo entrato ha delle mire su Kubra e Pino non glielo perdona… La tensione tra i

ragazzi è alle stelle e gli equilibri nel carcere sono appesi a un filo. La vita spericolata di Naditza

e Filippo diventa imprudente e Naditza si trova in una situazione in cui mai si sarebbe trovata da

sola. Lei vuole una vita alla luce del sole e un futuro da sognare.

EPISODIO 8 – L’AMICIZIA NON HA SESSO

Sorgono nuovi problemi nell’IPM: Pino, dopo il feroce litigio con Dobermann, viene sbattuto

in isolamento. Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica, mentre

Massimo cerca in ogni modo di far confessare a Mimmo la sua terribile verità. Intanto, Nad e

Filippo sfuggono ai due malviventi, ma il loro rapporto è sempre più logorato dai colpi di testa

del ragazzo. L’amicizia tra Milos e Cucciolo si fa ancora più stretta.

EPISODIO 9 – LE FASI DELL’AMORE

Pino è sempre più geloso di Dobermann, ma riesce a riappacificarsi con Kubra grazie ai consigli

di Carmine, che è sempre più preso da Rosa. Silvia, in permesso premio, si gode la ritrovata

intesa con Alfredo. Carmela è invece sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo.

Massimo, dopo averlo cercato invano, inizia a intuire cosa sia successo.

EPISODIO 10 – LE REGOLE DELL’AMICIZIA

Dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, Milos si scontra con Micciarella e Dobermann,

riuscendo a riappacificarsi solo grazie all’intervento di Cucciolo. Pino approfitta di una visita

medica per aiutare Kubra a scoprire la verità sul passato di sua madre e di Beppe. Giulia invece

raggiunge lo studio di registrazione di Valentina per sfruttare la sua grande occasione.

EPISODIO 11 – UN’AMICIZIA È PER SEMPRE

Kubra ora che conosce la verità su Beppe e sua madre vuole affrontare l’educatore. Silvia

ottiene l’ordine di scarcerazione immediato. Alfredo ha mantenuto la sua promessa, chissà se

lo farà anche quando la ragazza sarà fuori…

EPISODIO 12 – LA SCELTA

Tra Beppe e Kubra c’è il confronto definitivo. Tra Cardiotrap e Giulia c’è un animato incontro

riguardante il pezzo che il ragazzo ha scritto. Carmine parla con la madre riguardo i suoi

sentimenti per Rosa. Una nuova ragazza misteriosa arriva in IPM.