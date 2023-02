Oroscopo del 1 Febbraio

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Non farti travolgere dalla paura di sbagliare, dal tuo eccesso di autocritica che spesso rallenta la tua affermazione. Adesso bisogna pensare al futuro che sarà certamente più favorevole. Devi mettere in chiaro le cose in amore, ma non è la giornata giusta per farlo…