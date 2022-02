Ufficiale, la star del football americano Tom Brady si ritira: “Ho dato tutto”

ROMA – Ora è ufficiale. Dopo le anticipazioni di sabato, Tom Brady, a 44 anni compiuti ad agosto, annuncia il ritiro dalle competizioni sul proprio profilo Instagram. La leggenda del football americano ha confermato la decisione presa spiegando che nel football “devi dare tutto te stesso: se non ci metti il 100%, non avrai successo e il successo è ciò che amo. C’è una sfida fisica, mentale ed emotiva ogni singolo giorno che mi ha permesso di elevare al massimo il mio potenziale. E ho fatto del mio meglio in questi ultimi 22 anni. Non ci sono scorciatoie per il successo sul campo o nella vita. È difficile per me scriverlo, ma eccolo qui: non me la sento più di continuare con quell’impegno nelle competizioni. Ora è il momento di concentrare il mio tempo e le mie energie su altre cose che richiedono la mia attenzione. I miei compagni di squadra, allenatori, compagni, avversari e tifosi meritano il 100% da me, ma in questo momento, è meglio che lasci il campo alla prossima generazione di atleti”.

Tom Brady ha giocato come quarterback per 20 stagioni nei New England Patriots e gli ultimi 2 nei Tampa Bay Buccaneers, vincendo in carriera 7 Super Bowl e riuscendo ad ottenere per 5 volte il titolo di giocatore di maggior valore (Mvp).