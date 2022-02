Roma, l’Esercito: “A Termini mai ostacolata opera di sostegno ai senza dimora”

ROMA – Dopo la pubblicazione su alcuni giornali di articoli riguardanti l’impiego del personale militare alla stazione Termini di Roma, a proposito di presunti ostacoli posti ai volontari che si occupano di distribuire cibo ai senzatetto, l’Esercito ha diramato una nota per fare chiarezza. “La presenza dei militari presso la stazione è tesa ad espletare un servizio di vigilanza attiva a protezione del sito, in supporto e in concorso alle Forze di Polizia, finalizzato alla prevenzione e contrasto della criminalità“.

Il comunicato prosegue: “Si ricorda che il personale di ‘Strade Sicure’ è posto a disposizione del ministero degli Interni attraverso i Prefetti che definiscono, per le esigenze di controllo del territorio e per garantire la sicurezza dei cittadini, le specifiche attività di vigilanza, sorveglianza e pattugliamento da porre in essere nelle vicinanze dei siti considerati ‘sensibili’, tra cui le stazioni ferroviarie e della metropolitana. In particolare – spiega l’Esercito – , il servizio svolto presso la Stazione Termini esula da attività o contatti con i volontari impegnati nella distribuzione di cibo ai senza fissa dimora che riparano dentro alla stazione: è pertanto del tutto infondato sostenere che i militari abbiano mai contrastato l’azione benefica di tali associazioni“.

“Si specifica, inoltre, che le autorità competenti in materia hanno disposto che, a causa delle restrizioni anti-Covid per garantire la sicurezza dei viaggiatori in transito ed evitare assembramenti, le donazioni alimentari e di beni di prima necessità a favore dei senza tetto avvengano all’esterno della stazione, in un’area non di competenza dei militari. Peraltro, alcune delle maggiori associazioni di volontariato che operano a Termini hanno smentito, anche oggi, su altri organi di stampa, eventuali ostacoli alla loro opera di sostegno quotidiano da parte dell’Esercito”, conclude la nota dell’Esercito.