Covid, Pulvirenti: “Non modifichiamo le regole: attenti a nuove varianti”

ROMA – Conosce bene i virus Fabrizio Pulvirenti sia per professione, perché infettivologo da decenni, sia perché nel 2014, volontario in Sierra Leone per Emergency, contrasse l’Ebola, sconfitta grazie alle cure dell’Istituto Spallanzani dopo 39 giorni di ricovero, tra febbre alta e complicazioni polmonari. E da medico non ha alcun dubbio sull’efficacia dei vaccini contro il Covid o sulla necessità, in giorni in cui se ne sente discutere molto, di mantenere le misure precauzionali esistenti per cercare di contenere ancora la diffusione dei contagi. Ma il dottore catanese punta anche il dito contro la comunicazione dei media, spesso affidata “a soubrette, filosofi o attori”, che ha prodotto confusione e incertezza nei cittadini. Di questo e altro Pulvirenti ne ha parlato con la Dire nel corso di una intervista video.

– Due anni fa arrivò il Covid in Italia. Lei che è abituato ad esercitare in Paesi dove il rischio di infettarsi di virus mortali è molto più che alto che in Italia, cosa ha pensato quando il SARS-Cov-2 ha cominciato a diffondersi nel nostro Paese?

“Nelle primissime fasi nessuno di noi aveva le idee chiare, per cui ci siamo sbilanciati un po’ tutti in previsioni, alcune delle quali si sono concretizzate in fatti altre invece hanno lasciato un po’ il tempo che hanno trovato. Chiaramente la situazione all’inizio dell’epidemia, parliamo del novembre/dicembre 2019, era ben diversa dai dati consolidati di letteratura scientifica che abbiamo in questo momento, sono due momenti non paragonabili assolutamente tra di loro”.

– Quali sono state, in particolare, le previsioni che non hanno poi trovato riscontro?

“C’è stata una corrente di osservatori, me compreso, che ha pensato che l’epidemia si potesse confinare in Cina, altri invece che hanno adottato previsioni catastrofiche fin dall’inizio. In realtà la misura è in media, perché non c’è stato né il confinamento in Cina né i dati catastrofici che erano previsti di diffusione con elevatissima letalità della malattia. Noi abbiamo registrato i dati in questi due lunghissimi anni di epidemia e sappiamo adesso molto di più di quanto non conoscessimo all’inizio, inoltre ora abbiamo anche tantissimi strumenti per affrontare molto meglio di allora la malattia quando è ospedalizzata”.

– Grazie ai vaccini oggi le terapie intensive e i decessi sono molto calati rispetto all’anno precedente. Secondo lei è stato fatto tutto il possibile o è mancato qualcosa nella gestione di questa emergenza?

“Credo che gran parte di quello che è stato fatto è stato fatto bene, tolta qualche sbavatura istituzionale che è inevitabile ed è motivata soprattutto dall’emergenza e dall’urgenza di emanare i vari decreti. Però nel complesso le istituzioni hanno svolto egregiamente il proprio ruolo. Grazie al governo Conte, e soprattutto al generale Figliuolo alla guida della task force che gestisce la pandemia, sicuramente le cose in Italia sono migliorate notevolmente”.

– C’è stata qualche sbavatura solo all’inizio o anche dopo?

“Parlo soprattutto delle sbavature all’inizio, perché la comunicazione a volte compulsiva, a volte inesatta e a volte contraddittoria ha generato tantissima confusione nei cittadini che, per qualche causa, sono stati un po’ disorientati dalle comunicazioni istituzionali che avvenivano”.

“UN ERRORE AFFIDARE LA COMUNICAZIONE A SOUBRETTE O FILOSOFI”

– Colpa anche un po’ dei media?

“Direi sopratutto dei media, perché la comunicazione scientifica dovrebbe essere affidata a chi ha fatto della scienza il proprio mestiere e la propria vocazione di vita. Affidare alcuni tipi di comunicazione, soprattutto in campi così delicati come le epidemie, a soubrette, attori, filosofi o anche politici non specificatamente orientati alla gestione di questo genere di emergenza può generare tanta confusione nei cittadini”.

“NO A MODIFICARE LE REGOLE, ATTENTI ALLE NUOVE VARIANTI”

– Si discute, intanto, molto della necessità di modificare le misure esistenti. Sono troppo severe per lei?

“Non direi, fin quando noi non riusciremo ad avere veramente sotto controllo l’epidemia direi di no. È chiaro che questo obiettivo sarà raggiunto quando ci sarà una vera immunità di gregge nei confronti di questa malattia che possa evitare anche l’insorgenza di nuove varianti. Per il momento ci è andata bene, perché la Omicron, e lo abbiamo toccato con mano, è molto meno aggressiva delle precedenti varianti ed è predominante in questo momento, ma domani potrebbe esplodere una nuova variante in grado di mettere a repentaglio tutto il ben fatto che è stato costruito in questi mesi”.

– Ci vuole ancora cautela, quindi? È ancora una volta imprevedibile questo virus?

“Direi che la cautela è d’obbligo”.

“OCCIDENTE FORTUNATO PERCHÉ I VACCINI SONO GRATIS, ALTRI LI DEVONO PAGARE”

– Circa un anno fa lei scrisse una lettera aperta indirizzata a ‘no-vax’ e ‘no green pass’. Pensa che ultimamente, vista anche la prevalenza di ‘no-vax’ nelle terapie intensive, sia cambiato qualcosa in queste persone? E soprattutto: perché esiste questo zoccolo duro, non solo in italia, che nega il Covid o l’efficacia del vaccino?

“Sul ‘perché’ esista è più argomento da sociologo che da medico, ma probabilmente per una errata comunucazione sia da parte dei media sia delle istituzioni, perché abbiamo affidato, lo ripeto, alcuni tipi di comunicazione a persone assolutamente inadatte a tale ruolo. È chiaro che la vaccinazione di massa ha modificato notevolmente l’andamento clinico della malattia, che continua ad essere grave nei soggetti non vaccinati, lo è purtroppo ancora per i soggetti vaccinati con due dosi ma lontane nel tempo e quasi, ma sottolineo quasi, una malattia banale nei soggetti che hanno fatto la terza dose da oltre venti giorni e che accidentalmente si contagiano. Lo spettro clinico di manifestazioni tra i vari soggetti (vaccinati, vaccinati da tempo e non vaccinati) è profondamente mutevole dall’una all’altra persona”.

– Si parla di una eventuale quarta dose, ma quello su cui ci si vuole concentrare ora è soprattutto la terza. Come vede il futuro della vaccinazione anti-Covid?

“La vaccinazione è l’unico strumento reale e concreto che abbiamo per combattere l’epidemia. Non ne esistono altri. È vero, adesso abbiamo i farmaci antivirali che possono essere assunti anche per via orale, prima avevamo il Remdesivir che poteva essere somministrato ma soltanto in ospedale, ma il vero strumento per poter battere questa epidemia è la vaccinazione di massa: più persone immunizzate abbiamo meno il virus circola e meno si diffonde. Consideriamo anche che noi occidentali, tutto sommato, siamo fortunati perché la vaccinazione ci viene offerta gratuitamente, mentre ci sono popoli di Paesi meno fortunati che invece i vaccini non ce li hanno e quelli che riescono a procurarselo lo devono anche pagare”.

– Come vede i prossimi anni? Pensa che il peggio sia passato?

“Questa sarebbe una previsione da mago piuttosto che da scienziato, nessuno di noi può prevedere con esattezza quale possa essere lo sviluppo di questa epidemia. Quello che noi sappiamo, analizzando i dati storici retrospettivamente, è che ogni epidemia ha un inizio, un’acme e prima o poi una fine. Quando sarà possibile collocare questa fine nel tempo, credo che nessuna persona dotata di buonsenso lo possa prevedere con audacia”.

– Non esclude neppure quindi che il peggio sia ormai alle spalle?

“Perlomeno in Italia, Paese in cui abbiamo circa 58 milioni di soggetti vaccinati almeno con una dose, credo che questo pericolo di gravità della malattia sia quantomeno sotto controllo. Per il resto non posso prevedere, come nessuno, l’insorgenza di nuove varianti più aggressive di quelle attuali”.

“IL RISCHIO CONTAGI DALL’AFRICA È PROPAGANDA POLITICA”

– Lei conosce molto bene l’Africa, ricordo che è stato il primo italiano ad essere colpito da Ebola in Sierra Leone. Ma la domanda è questa: tutti si aspettavano una mole di contagi enorme proveniente dall’Africa, eppure per fortuna non è successo. Come mai?

“Credo che dalla popolazione migrante non ci si possano aspettare nuovi contagi, perché la malattia quando si manifesta mette a dura prova l’organismo colpito. Quindi chi dovesse contrarre la malattia anche in Africa, in assenza di terapia intensiva e di terapie di supporto, purtroppo difficilmente può sopravvivere. Francamente non so rispondere con esattezza a questa domanda, è possibile però che il clima più caldo possa rendere difficoltosa la sopravvivenza del virus e quindi limitare di per sé la contagiosità. Ma è soltanto un’ipotesi non provata scientificamente”.

– Eppure all’inizio qualche politico temeva che il Covid potesse essere trasportato in Italia anche dai migranti…

“Il rischio paventato di contagi provenienti dal Sud del mondo è uno degli strumenti di certa propaganda politica. Ricordo anche che quando mi sono contagiato, quando c’era la piena esplosione dell’epidemia di Ebola nel West Africa, si temeva che Ebola potesse arrivare da quelle zone anche in Occidente. In realtà poi abbiamo visto che il virus è arrivato in Occidente con le modalità previste dall’OMS, cioè con operatori sanitari che erano andati lì a prestare la propria opera e che accidentalmente si sono contagiati. Il rischio di contagio da SARS-CoV-2 chiaramente è molto più alto rispetto a quello di Ebola perché il Covid è un virus che si trasmette per via aerea, mentre Ebola si trasmette per contatto diretto. Ed è chiaro che un virus che si trasmette per via aerea ha autostrade aperte per potersi diffondere. Ripeto, però, che alcune condizioni ambientali potrebbero giocare a nostro favore, nel senso che potrebbero limitare la diffusione del virus”.

– Dopo essere guarito da Ebola lei ha annunciato che sarebbe tornato in Sierra Leone. Lo ha fatto? Lo farà?

“No, non sono più tornato. Da una parte perché l’epidemia da Ebola, che ricordo ha investito tre Paesi del West Africa (Sierra Leone, Liberia e Guinea Conakry), poi è stata contenuta; dall’altra perché non sono stato più chiamato né da Emergency né da altre ONG. Ho continuato quindi a fare il mio lavoro da infettivologo nella mia terra. Quanto al futuro, è sempre incerto: sicuramente non abbandonerò mai e poi mai il mio amore per le malattie infettive, che mi hanno accompagnato per quasi 35 anni di vita”.