Covid, Bertolaso arriva a palazzo Lombardia per gestire la campagna vaccinale

MILANO – Stando a quanto appreso dalla ‘Dire’, Guido Bertolaso e’ gia’ arrivato a Palazzo Lombardia. L’ex capo della protezione civile che la Regione aveva arruolato per la costruzione dell’ospedale in Fiera sembrerebbe operativo gia’ da questa sera. A chiamarlo e’ stata l’assessore al Welfare, Letizia Moratti, in cerca di aiuto per gestire la Fase 2 della campagna vaccinale: quella che inizialmente riguardera’ gli over 80. L’inizio delle vaccinazioni e’ previsto per marzo, ma le questioni aperte sono ancora molte, e Bertolaso dovrebbe provare a risolverle: la Regione Lombarda vuole organizzare al meglio la distribuzione e la somministrazione delle dosi. Tutto deve filare liscio. La giunta di Attilio Fontana, questa volta, non puo’ sbagliare.