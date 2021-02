Tom Hanks veterano della guerra civile, su Netflix ‘Notizie dal mondo’

ROMA – Da capitano di corvetta a veterano della Guerra Civile. Tom Hanks torna sullo schermo, dopo ‘Greyhound – Il nemico invisibile’, con ‘Notizie dal mondo‘: il film targato Netflix e Universal Pictures tratto dall’omonimo bestseller candidato al National Book Award di Paulette Jiles. Scritta e diretta da Paul Greengrass, che collabora di nuovo con l’attore premio Oscar dopo ‘Captain Phillips – Attacco in mare aperto’, la pellicola racconta la storia il capitano Jefferson Kyle Kidd (Hanks).

‘NOTIZIE DAL MONDO’, TRAMA

Cinque anni dopo la fine della Guerra civile il protagonista, veterano di tre guerre, si sposta di citta’ in citta’ raccontando storie vere e condividendo le ultime notizie su presidenti e regine, faide epiche, catastrofi terribili e avventure mozzafiato da ogni angolo del globo. Nelle pianure del Texas il suo destino si incrocia con quello di Johanna (interpretata da Helena Zengel), una bambina di dieci anni catturata dal popolo dei Kiowa sei anni prima e allevata come una di loro. Johanna, ostile verso un mondo che non conosce, sta per essere riconsegnata agli zii contro la sua volonta’. Kidd accetta di consegnare la bambina ai legittimi custodi. Durante un viaggio di centinaia di miglia attraverso l’implacabile natura selvaggia, i due protagonisti affrontano insieme incredibili sfide lanciate da forze umane e naturali, mentre sono alla ricerca di un luogo che entrambi possano chiamare casa. Dal 10 febbraio su Netflix, ‘Notizie dal mondo’ e’ diretto da Greengrass, che ha scritto il film con Luke Davies. La pellicola e’ prodotta da Gary Goetzman, Gail Mutrux e Gregory Goodman. I produttori esecutivi, invece, sono Steven Shareshian e Tore Schmidt.