VIDEO | Petrolio, Bardi: “In Basilicata Total riduca produzione giornaliera”

POTENZA – “Abbiamo indicato i punti che devono essere rispettati affinché la produzione venga espletata nella massima sicurezza, come la riduzione della produzione giornaliera a cui Total dovrà rispondere con un cronoprogramma dettagliato, la riduzione dell’emungimento dai pozzi con una maggiore produzione di gas, il piano di coibentazione degli impianti e per la ridondanza degli stessi e un piano di medicazione dei rilasci in torcia”. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi a margine dell’incontro oggi con Total a seguito del susseguirsi di diversi eventi di malfunzionamento del Centro Oli Tempa Rossa.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Guasti centro oli di Tempa Rossa in Basilicata, popolazione in allarme

“Valuteremo la parte sanzionatoria per i danni provocati dalle fiammate – ha aggiunto Bardi -. La Total dovrà darci dei chiarimenti affinché quanto accaduto venga evitato in futuro. Ci sono delle verifiche che vanno fatte e sono convinto che la società risponderà nel modo giusto”, ha concluso.