Covid, tasso di positività al 5,56%. Altri 329 morti

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati rilevati 7.925 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 142.419 tamponi (molecolari e antigenici rapidi) per un tasso di positività del 5,56% in leggera risalita rispetto a ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Secondo lo stesso bollettino, ieri i nuovi contagi erano stati 11.252 a fronte di 213.364 tamponi, con un tasso di positività del 5,27%. I decessi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 329, contro i 237 registrati ieri.

TERAPIE INTENSIVE AUMENTANO DI 37 UNITÀ

Le terapie intensive occupate per coronavirus in Italia passano nelle ultime ventiquattro ore da 2.215 a 2.252, per un incremento dunque di 37 unità.Secondo lo stesso bollettino, ieri le terapie intensive erano calate di 3 unita’.