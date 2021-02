Tg Lazio, edizione dell’1 febbraio 2021

VACCINO, AL VIA PRENOTAZIONI PER OVER 80 MA PROBLEMI SU SITO

Sono iniziate questa mattina, sul sito SaluteLazio.it, le prenotazioni per la vaccinazione degli over 80. Diversi i problemi riscontrati dagli utenti a causa dell’alto afflusso di traffico online. In poche ore sono state oltre 7mila le prenotazioni effettuate. La Regione Lazio ha chiesto comprensione per i rallentamenti sulla piattaforma causati dall’alto numero di accessi. E’ anche operativo il numero telefonico 06.164.161.841 che è stato potenziato con oltre 200 linee in contemporanea e a cui rispondono 300 operatori.

RIAPRONO MUSEI E AREE ARCHELOGICHE, FRUCI: SONO IDENTITÀ ROMA

Con la zona gialla hanno riaperto questa mattina a Roma i musei e le aree archeologiche. “Con grande senso di responsabilità possiamo tornare a vivere i luoghi della cultura” ha detto la nuova assessora alla Cultura, Lorenza Fruci, inaugurando all’Ara Pacis la mostra ‘Radici’ del fotografo Josef Koudelka. Il pubblico potrà ammirare oltre cento spettacolari immagini panoramiche alla scoperta delle radici della nostra storia. Dopo 87 giorni ha riaperto anche il Parco archeologico del Colosseo, che in mattinata ha fatto subito registrare 205 prenotazioni.

ALLA GARBATELLA INAUGURATO ARCHIVIO STORICO DI SERGIO FLAMIGNI

L’archivio storico dell’ex senatore e partigiano, Sergio Flamigni, da oggi ha una sua sede istituzionale. La Regione Lazio ha infatti portato a Roma l’immenso patrimonio documentale su terrorismo, stragi, eversione politica, mafia e criminalità organizzata. Da oggi sarà consultabile da studenti e ricercatori presso ‘Memo’, il nuovo spazio regionale alla Garbatella. “Questo sarà un luogo vivo e che valorizzeremo- ha commentato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti- Flamigni è stato custode tenace di una parte importante della storia d’Italia”.

RAGGI VISITA NUOVA STRUTTURA LICEO DEMOCRITO A CASAL PALOCCO

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha visitato stamani il liceo Democrito a Casal Palocco, che a seguito di un bando della Città metropolitana di Roma da oggi dispone di 10 nuove aule fornite di impianto wi-fi e lavagne interattive. La struttura rispetta i criteri della bioedilizia, è coibentato e include anche quadrupli servizi igienici per studenti e docenti, comprese persone affette da disabilità motoria. “Abbiamo realizzato un progetto pilota per Roma- ha commentato Raggi- Gli studenti passano la maggior parte del tempo a scuola e vogliamo dare loro quella consapevolezza che possa farli crescere come adulti responsabili”.