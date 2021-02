Zaki, terminata l’udienza. Domani la decisione del giudice

ROMA – È terminata al tribunale del Cairo l’udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, ma la decisione del giudice non si conoscerà fino a domani. Lo ha confermato all’agenzia Dire Hoda Nasrallah, l’avvocata che segue la vicenda giudiziaria dello studente egiziano iscritto a un master dell’Università di Bologna.

Sempre all’agenzia Dire il portavoce di Amnesty international, Riccardo Noury, ha commentato: “Speriamo davvero che la giustizia egiziana reputi sufficienti questi mesi di detenzione arbitraria e immotivata e che le pretestuose accuse nei confronti di Patrick siano ritirate, permettendogli di tornare al più presto libero”. Noury ha ricordato che Zaki si trova in carcere dal 7 febbraio del 2020 e che pertanto “ha già scontato quasi un anno di prigione”.

L’ultima udienza di metà gennaio aveva stabilito 15 giorni di reclusione cautelativa, una decisione giudicata “incomprensibile” dai difensori per i diritti umani egiziani, dal momento che la legge in questi casi prevede 45 giorni. Zaki è accusato di sedizione per alcuni presunti post su Facebook, che l’imputato in tribunale ha negato di aver scritto.

LEGGI ANCHE: Patrick Zaki, l’1 febbraio l’udienza per il rinnovo della detenzione