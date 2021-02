Ernesto Araújo: “We need an international system that rewards democracy”

by Bianca Oliveira

Ending Brazil’s participation in the virtual version of the World Economic Forum, the Minister of Foreign Affairs, Ernesto Araújo, participated in the session “Redefining Geopolitics” with the Minister of Foreign Affairs, European Union and Cooperation of Spain, Arancha Gonzalez Laya; and Canada’s Minister of Innovation, Science and Industry, François-Philippe Champagne.

In the session, the minister said that he was concerned about what he called “techno-totalitarianism” and said that Brazil is committed to freedom and democracy.

“News technologies could be great for democracy, but then can also provide means for tightly controlled societies. We want to build a connection with all partners, preserving economic efficiency, preserving the need for sustainable development, for a quick recovery, but we don’t forget freedom.”

In recent weeks, the minister has been heavily criticized for his role in negotiations with China and India to import vaccines against Covid-19. The vice president, Hamilton Mourão, even raised the hypothesis of the resignation of the chancellor in the future ministerial reform scheduled to happen after the elections of the National Congress, which takes place this Monday (01).

ARAUJO (ESTERI): “OPPORSI AL TOTALITARISMO TECNOLOGICO“

di Bianca Oliveira

Preoccupazione per il “totalitarismo tecnologico” e una dichiarazione d’impegno verso la libertà e la democrazia. Punti evidenziati dal ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araujo, nel corso della sessione del World Economic Forum che ha chiuso la partecipazione del Paese sudamericano all’iniziativa online di quest’anno. L’incontro in questione, dal titolo ‘Ridefinendo la geopolitica’, ha visto la partecipazione anche della ministra degli Affari esteri, dell’Unione Europea e dalla cooperazione spagnola, Arancha Gonzalez Laya, e del ministro dell’Innovazione e l’industria del Canada, Francois-Philippe Champagne.

“Le nuove tecnologie possono essere ottime per la democrazia ma al contempo forniscono anche mezzi per arrivare a società controllate più rigidamente” ha affermato Araujo. “Noi vogliamo costruire le nostre connessioni con tutti i partner, preservando l’efficienza economica, la necessita’ di uno sviluppo sostenibile, una ripresa rapida, senza pero’ dimenticare la democrazia”. Nelle ultime settimane il ministro è stato criticato per il suo comportamento nei negoziati con la Cina e l’India per l’importazione dei vaccini contro il Covid-19. Il vicepresidente Hamilton Mourão è arrivato a sollevare l’ipotesi delle dimissioni del dirigente con una prossima riforma dei ministeri prevista per dopo le elezioni al Congresso nacional.

ERNESTO ARAÚJO: “PRECISAMOS DE UM SISTEMA INTERNACIONAL QUE RECOMPENSE A DEMOCRACIA

por Bianca Oliveira

Encerrando a participação do Brasil na versão virtual do Fórum Econômico Mundial, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participou da sessão “Redefinindo a Geopolítica” com a ministra dos Negócios Estrangeiros, União Europeia e Cooperação da Espanha, Arancha Gonzalez Laya; e o ministro da Inovação, Ciência e Indústria do Canadá, François-Philippe Champagne.

No painel, o ministro se disse preocupado com o “totalitarismo tecnológico” e afirmou que o Brasil está comprometido com a liberdade e a democracia.

“Novas tecnologias podem ser ótimas para a democracia,mas também fornece meios para sociedades rigidamente controladas. Nós queremos construir nossas conexões com todos os parceiros, preservando a eficiência econômica, a necessidade de um desenvolvimento sustentável, uma recuperação rápida, mas não esquecendo a democracia.”

Nas últimas semanas, o ministro foi fortemente criticado pela sua atuação nas negociações com a China e a Índia para a importação de vacinas contra a Covid-19. O vice-presidente, Hamilton Mourão, chegou a levantar a hipótese da demissão do chanceler na futura reforma ministerial prevista para acontecer após as eleições do Congresso Nacional, que acontece nesta segunda-feira (01).