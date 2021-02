Covid, importante diminuzione dei ricoveri in Friuli Venezia Giulia

di Micol Brusaferro

TRIESTE – “Negli ultimi giorni si registra un’importante diminuzione dei ricoveri da Covid in Friuli Venezia Giulia”. È uno dei dati messi in luce oggi dal governatore della Regione Massimiliano Fedriga, che sottolinea però come sia necessario non abbassare la guardia, dopo il ritorno, da oggi, nella zona gialla.

“La situazione- spiega il presidente- è in miglioramento, sia per quanto riguarda la pressione sui reparti ospedalieri, con la rilevante diminuzione dei ricoveri avvenuta negli ultimi giorni passati da 703 del 10 gennaio ai 590 di ieri, sia sul fronte dell’occupazione delle terapie intensive, che rimane sostanzialmente stabile con 60 posti letto occupati rispetto alla punta massima di 69 del 13 gennaio”. E in conclusione un ammonimento. “La zona gialla- sottolinea Fedriga- non è un libera tutti. Basta poco per tornare nella zona arancione”.

