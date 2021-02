Busia (Anac): “Fondamentale digitalizzare i percorsi dei finanziamenti pubblici”

ROMA – “La digitalizzazione delle gare pubbliche e’ fondamentale per il Paese. Noi dobbiamo digitalizzare le gare dalla programmazione fino alla fine della procedura. Perche’ molto spesso il legislatore si concentra sulle gare che non sempre sono l’elemento delle criticita’”. È quanto afferma il presidente di Anac, Giuseppe Busia, in un’intervista che sara’ diffusa a partire dal 2 febbraio (https://www.digeat.it/event/talk-speciale-con-giuseppe-busia/) in esclusiva su piattaforma DIG.eat, in occasione del DIG.eat 2021, l’evento sul digitale promosso da Anorc e Digital & Law Department.

Il numero uno dell’Autorita’ anticorruzione, nell’intervista spiega il ruolo di sostegno al Commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, la cui attivita’ sta generando “una grande spesa pubblica”. E parla del ruolo della Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici, “uno strumento non solo di vigilanza ma anche di servizio”, pure nel quadro dei finanziamenti europei del Next Generation Eu. Per vedere il video integrale e’ necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata all’evento, all’indirizzo www.digeat.it. Si avra’ cosi’ accesso al palinsesto completo on demand dell’iniziativa che ha un programma diviso in 4 settimane, con circa 100 fra web conference, talk, webinar e podcast dedicati al mondo del digitale e che durera’ fino al 12 febbraio.

