Coronavirus, negativo il test per l’operaio rumeno. Stazionarie le condizioni della coppia cinese

ROMA – Tredici pazienti dimessi, altrettanti in osservazione. Test negativo per il cittadino rumeno ieri in ospedale, condizioni stazionarie per la coppia cinese positiva al coronavirus: sostanzialmente sono questi i dati dell’ultimo bollettino medico dell’Istituto nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

IL BOLLETTINO

“Presso l’Istituto sono ricoverati in questo momento 13 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tuttora in corso. Altri 13 pazienti sono stati isolati nel nostro Istituto e dimessi dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus”.

“In merito ai due cittadini di nazionalità cinese provenienti dalla città di Wuhan positivi al test del nuovo coronavirus, attualmente ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani, si comunica che le loro condizioni cliniche sono in continuo monitoraggio da parte del personale della struttura sanitaria”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus a Roma, positiva coppia di turisti cinesi. Conte: “Stop al traffico aereo con la Cina”

“La donna di 65 anni- spiegano i medici- pur mantenendo condizioni cliniche discrete ha presentato nella giornata odierna un episodio di nausea e vomito. L’uomo di 66 anni attualmente è in condizioni cliniche stazionarie, con un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale. Presenta febbre associata a tosse e astenia. La coppia è sottoposta a continui controlli e monitoraggio da parte dei sanitari”.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Simit: “Mascherina e isteria collettiva inutili, corretto lavarsi le mani”

“Riguardo al paziente di nazionalità rumena è in buone condizioni di salute ed è risultato negativo al test per il nuovo coronavirus”.