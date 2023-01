Mal di testa e malessere post Capodanno, ecco cosa fare

ROMA – Il primo dell’anno con un gran mal di testa, nausea e sudore. Poche ore di sonno, una grande abbuffata, soprattutto un bella bevuta e gli effetti sono garantiti. Come si fa a togliere o a diminuire, il mal di testa da alzata di gomito senza ricorrere ai farmaci? L’alcol ha diversi effetti: diuretico, con effetto disidratante, bocca secca ed eliminazione di elementi essenziali come il potassio, con senso di spossatezza; ipoglicemico, con diminuzione dei livelli di glucosio e conseguente stanchezza; dilatante, con aumento del lume dei vasi sanguigni, che tra l’altro dà luogo all’effetto ‘occhi iniettati di sangue’; tossico, per la formazione della aldeide formica e altre sostanze nocive, che inducono mal di testa e nausea.

ECCO LA COLAZIONE GIUSTA PER RIPRENDERSI

Che fare il giorno dopo? Occorre reidratare l’organismo – spiega l’Aduc in una nota- con bevute di… acqua. Anche il latte è utile perché reintegra gli elementi minerali, nonché le uova, che contengono un amminoacido, la cisteina, la quale aiuta ad eliminare le tossine. Il caffè può aiutare a sentirsi meglio, in quanto vasocostrittore e tonico. Dunque, appena svegliati, più o meno intorpiditi dagli eccessi: un bicchiere di latte e gelato (acqua, zucchero e minerali), banana (potassio), caffè (tonico) e in aggiunta un uovo fresco (cisteina). Il tutto frullato.

