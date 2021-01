VIDEO | Sport e salute, dai ‘Legend’ gli auguri di buon 2021

ROMA – “Lo sport nel cuore. Per un 2021 insieme”. Gli auguri di buon anno da parte di Sport e Salute arrivano in un video grazie ai volti e alle parole delle Legend, i campioni protagonisti del progetto per portare lo sport nelle scuole, nelle aree disagiate, nei territori e trasmettere i valori di un imprescindibile presidio sociale e civile. Tra i testimonial Legend compaiono Manuela Di Centa, Yuri Chechi, Massimiliano Rosolino, Marco Tardelli e molti altri. Emozione, libertà, movimento, benessere psico-fisico, uguaglianza, inclusione: sono questi alcuni dei concetti chiave che si susseguono durante il video, a segnare gli obiettivi del nuovo anno e i primi passi dei Legend. Perché “stretti in un abbraccio ripartiremo insieme”.