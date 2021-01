Covid, Speranza al personale sanitario: “Grazie per quello che avete fatto”

ROMA – “In questo momento in cui si prova a ricordare che cosa e’ stato il 2020 e a costruire i migliori auspici per il 2021, io voglio semplicemente dirvi grazie. Grazie per il lavoro straordinario che avete fatto. Grazie per la vostra generosita’, grazie per l’impegno, l’abnegazione, la determinazione con cui avete provato davvero a fare tutto il possibile“. Con queste parole il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si rivolge a tutti i medici e a tutto il personale sanitario, con un video-messaggio inviato in occasione del Concerto di Capodanno organizzato dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, insieme all’Orchestra Sinfonica della Citta’ Metropolitana di Bari. ‘Christmas in Gospel and Symphony’, questo il titolo del concerto, andra’ in onda stasera, 1° gennaio, alle ore 20.50, su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky) e sara’ dedicato proprio ai medici, agli operatori sanitari, agli ammalati che lottano contro il Covid-19 e chi ha perso la vita nel contrastare questa pandemia.

Il concerto, trasmesso dalla Basilica Pontificia di San Nicola in Bari, e’ eseguito dall’Orchestra Sinfonica della Citta’ Metropolitana, su iniziativa del Sindaco Antonio Decaro e del presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. “È stato un anno davvero difficile, questo 2020- ricorda il Ministro nel messaggio- Credo che non lo dimenticheremo mai: e’ stato l’anno del Covid, l’anno di una pressione senza precedenti sulle nostre strutture sanitarie. L’anno di un impegno fortissimo di tutto il nostro personale sanitario, in modo particolare dei nostri medici“.

“Tanti di voi hanno pagato anche con il prezzo piu’ alto, quello della vita, e credo che a loro debba essere rivolto, in modo particolare, il nostro pensiero e il nostro impegno quotidiano- continua Speranza-. E questo 2020 si chiude chiaramente ricordando ogni persona che ha fatto tutto quello che poteva per provare a dare una mano per uscire da questa crisi“.

“Ora arriva il 2021: e arriva con qualche arma in piu’. Aver iniziato la campagna di vaccinazione, avere, da qui a pochi mesi, la possibilita’ di vaccinare milioni di persone – aggiunge – E poi, ancora, poter utilizzare gli anticorpi monoclonali, poter utilizzare i test piu’ efficaci ci mette nelle condizioni di avere piu’ fiducia nel futuro, di avere una fiducia piu’ ragionata rispetto a un anno che sara’ sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo passato finora“.

“Pero’ e’ chiaro che il vaccino, gli anticorpi, i test sono strumenti: poi quello che fa la differenza, come sempre, sono le persone- conclude il Ministro della Salute- E io penso che l’impegno che dobbiamo assumere, tutti insieme, e’ costruire sempre un servizio sanitario nazionale piu’ forte. E le donne e gli uomini che lavorano dentro il servizio sanitario nazionale sono davvero la nostra arma decisiva e allora grazie grazie ancora per quello che avete fatto fin qui. E io vi auguro davvero un 2021 denso di soddisfazioni e che ci possa finalmente far aprire quella nuova stagione che tutti aspettiamo. Buon anno”.