Al via il 17° Congresso internazionale della SOI, la Società Oftalmologica Italiana - dire.it

“Il Congresso, punto di riferimento dei 7mila Medici Oculisti italiani – spiega il Presidente della SOI, Matteo Piovella – è un appuntamento progettato e modulato per rispondere alle esigenze di tutto il mondo dell’oftalmologia. Ogni giorno, in 10 sale in contemporanea, si svolgeranno incontri, dibattiti e simposi sulle principali operatività e potenzialità dell’oculistica italiana ed internazionale”.

Scopri di più sul 17° Congresso internazionale della Soi