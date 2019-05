Siria. Nunzio Zenari: “Con ‘Ospedali aperti’ ricuciamo le divisioni”

SIRIA. CARDINALE BASSETTI: IN GIOCO IL DESTINO DEL MEDITERRANEO

La guerra in Siria “va ricordata, non possiamo mandarla nel dimenticatoio, anche se i rapidissimi movimenti dei media ci assalgono e una notizia copra l’altra. Ma si tratta di un fatto epocale da cui dipenderà in gran parte il destino del Mediterraneo”. Lo dichiara alla ‘Dire’ il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), a margine della conferenza stampa di stamani a Roma per tracciare il bilancio su ‘Ospedali aperti’, un progetto sostenuto dalla Cei e promosso dall’organizzazione Avsi in Siria, per fornire cure gratuite ai siriani poveri in tre ospedali, due a Damasco e uno ad Aleppo.

Sul tema del Mediterraneo e del dialogo tra popoli e fedi, Bassetti ha ricordato che per gennaio sta organizzando “un grande convegno che metta insieme i vescovi baciati da questo nostro mare, per fare proposte di pace risolutive, continuando a dare assistenza. Buttano giù un ospedale? Lo rifacciamo, i mezzi li abbiamo. Non nascondiamoci dietro una foglia”.

Il cardinale ha aggiunto: “Io credo nell’Europa, ma in quella che avevano pensato i nostri padri: l’Europa dei popoli. Anche il discorso dell’Unione per il carbone e dell’acciaio era in favore di uno sviluppo da promuovere dopo la guerra”. Ma l’Unione, dichiara Bassetti, “si è molto burocratizzata e settorializzata, è diventata l’Europa della finanza anche in senso astratto”. Secondo il cardinale, allora, l’Ue ha bisogno “di tornare alla sua vocazione e alle sue radici cristiane”.

Ancora Bassetti: “Gesù Cristo è nato in Galilea, la Chiesa cristiana si è sviluppata lungo il bacino del Mediterraneo. Non importa ribadirlo in maniera esplicita, ma bisogna riconoscerlo implicitamente, per far crescere l’albero. Il cardinale di Baghdad una volta mi ha detto una cosa importantissima: ‘Quando finiranno le radici caldee – ossia abramitiche – cadrà l’albero dell’Occidente. E’ pericoloso trascurarle o abbatterle”.