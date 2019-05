VIDEO | Fnopi: “Patto salute 2019-21 rafforzi modello su territori”

FNOPI: PATTO SALUTE 2019-21 RAFFORZI MODELLO SU TERRITORI

Il patto per la salute 2019-2021 rafforzi il modello territoriale. Lo chiede Nicola Draoli, componente del comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, nel corso dell’undicesima Conferenza nazionale delle politiche della professione infermieristica organizzata a Firenze dalla Fnopi. “E’ uno degli aspetti che più ci sta a cuore e credo sia uno degli aspetti che più serve al sistema in questo momento. Rafforzare il territorio– spiega alla ‘Dire’- significa mettere a sistema tutte le buone esperienze che già esistono in alcune regioni. Penso all’infermieristica di famiglia e di comunità”. C’è poi, aggiunge, “il tema delle cure intermedie, in particolare l’ospedale di comunità. Ovvero far sì che la professione infermieristica sia in grado di poter esercitare tutte quelle competenze che hanno a che fare con la presa in carico e con la tutela della salute delle persona”. Inserendo chi ha bisogno, in sostanza, “nei percorsi giusti e corretti presenti sul territorio, ma che in questo momento sono molto complessi da governare e non stanno dando quelle risposte di cui una popolazione sempre più vecchia e non autosufficiente ha bisogno”.