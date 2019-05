“Smetto quando voglio”, “Inception” e “Iron Man 3”: tutti i film stasera in tv

ROMA – Film e talent show protagonisti stasera in tv. Su Rai 1 andrà in onda la finale di “Ballando con le stelle“, mentre su Canale 5 spazio alle risate con la commedia “Smetto quando voglio“. Da non perdere su Iris, in seconda serata (22.56), il film vincitore di 4 premi Oscar “Inception“, con Leonardo Di Caprio.

Rai 1 Ballando con le stelle | 21.25 Ultima puntata del dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Dopo settimane di prove interminabili, sfide emozionanti e ballottaggi estenuanti, sei coppie si contenderanno la vittoria Rai 2 Iron Man 3 | 21.20 Terzo capitolo della saga con protagonista l’uomo d’acciaio impersonato da Robert Downey JR. super eroe dei fumetti Marvel. Rai 3 Smetto quando voglio | 21.20 Commedia di Sydney Sibilia con Edoardo Leo e Valeria Solarino. Protagonista è Pietro Zinni, ricercatore, che perde il posto a causa dei tagli all’università. Insieme ad sei altri brillanti cervelli – tutti finiti male – decide di mettere in piedi una banda criminale in grado di attuare un piano geniale. Rete 4