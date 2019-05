Cosa si legge a Roma, la classifica del 31 maggio - DIRE.it

Luca Mercadante – Presunzione (Minimum Fax)

E’ raro che in questa sezione trovino spazio romanzi di scrittori esordienti, non foss’altro perché un libro “da non perdere” è più facile che sia stato scritto da un autore maturo, capace di avere uno stile riconoscibile e di padroneggiare la lingua. E’ con piacere, quindi, che segnalo il debutto di Luca Mercadante, che per questo romanzo ha ricevuto la menzione speciale della Giuria della XXX edizione del Premio Calvino. Presunzione è un storia di formazione che racconta la vita di Bruno Giuda e della sua famiglia nella provincia di Caserta, a partire dagli anni sessanta. La bravura di Mercadante è di portare avanti le vite dei suoi protagonisti senza eccessi, permettendo al lettore di riconoscere in loro le sue stesse fatiche, le paure, i dubbi. Il pregio maggiore di questo libro è proprio nella genuinità e nella riconoscibilità dell’essenza delle cose. Se state cercando romanzi da portare in vacanza quest’estate, prendete nota.