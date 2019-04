“Che tempo che fa”, “L’amore strappato” e “Point break”: tutti i programmi stasera in tv

Che tempo che fa | 20.35

Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto. Tra gli ospiti: Fiorella Mannoia.

Rai 2

La serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service.

Rai 3

Amore criminale | 21.30

Le storie di donne vittime di femminicidio protagoniste del programma condotto da Veronica Pivetti, raccontate attraverso ricostruzioni, materiale documentaristico e testimonianze dirette. Questa puntata è dedicata al ricordo di Vincenza, giovane madre, uccisa a Napoli.

Rete 4

Decisione critica | 21.30

Un 747 diretto a Washington viene dirottato da un terrorista, il cui vero intento è far esplodere un carico letale di gas nervino sulla città.

Canale 5

L’amore strappato | 21.35

Primo episodio della fiction drammatica con Sabrina Ferilli. La vita di Rosa (S. Ferilli) e Rocco (E. Decaro) viene sconvolta quando luomo viene incolpato di un reato infame ed i servizi sociali strappano loro la figlia Arianna.

Italia 1

Le Iene | 21.10

Programma di informazione irriverente condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

La7

Non è l’Arena | 20.30

Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti.

Tv8

F1 GP Bahrain | 21.25

Su i motori per il gran premio del Barhain. Venti piloti in griglia che aspettano il via dai semafori per lottare fino all’ultimo giro e conquistare la bandiera a scacchi.

Nove

Camionisti in trattoria | 21.25

Docu-reality condotto da Chef Rubio alla ricerca delle migliori trattorie d’Italia frequentate dai camionisti.

Real Time

90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni | 20.20

E’ possibile innamorarsi in 90 giorni di uno sconosciuto? Questa la domanda attorno a cui ruota questo reality show.