Imprese, Catalfo (M5S): “Impegno con Cna su ‘tavolo donne'”

ROMA – “Mi sono presa l’impegno di approfondire le istanze della Cna e di condividerle con i colleghi, a cominciare dal tavolo permanente sull’imprenditoria femminile”. Lo dice la presidente della commissione Lavoro del Senato, Nunzia Catalfo, interpellata dalla ‘Dire’ a un convegno della Cna sul gap tra uomini e donne nel mondo delle imprese.

“L’imprenditoria femminile è un settore importante in Italia- sottolinea- come M5s stiamo già provvedendo a fare in modo che ci siano strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza che aiuta le persone a inserirsi nel mondo del lavoro. Siamo molto attenti alle istanze di tutti gli imprenditori e quindi anche alle donne, verso le quali occorre dedicare maggiore attenzione sui tempi di conciliazione della famiglia e del lavoro”, conclude.