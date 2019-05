Tg Pediatria, edizione del 30 maggio 2019 - DIRE.it

AL CONGRESSO SIP SBARCA LA GUIDA ALLO SPORT

Il 34% dei piccoli in età scolare (6-10 anni) non dedica più di un giorno a settimana allo svolgimento di attività fisica strutturata e ben 1 su 4 non dedica più di un giorno a settimana allo svolgimento di giochi di movimento. Circa il 21% dei bambini italiani è in sovrappeso e il 9% è obeso. Tra le cause della sedentarietà emergono la tv, i videogiochi, i tablet, i cellulari. Quando si cresce non va meglio: dopo i 14 anni il 20% dei maschi e il 40% delle ragazze interrompe la pratica dello sport. Ecco perché’ gli esperti della Sip hanno redatto una guida per avviare allo sport i bambini, presentata al 75esimo Congresso italiano di Pediatria in corso a Bologna.

L’1 GIUGNO A TORINO FOCUS FIMP SULLA CRONICITÀ

Il primo giugno al Sermig, l’arsenale della pace di Torino, si svolgerà il congresso provinciale della Fimp ‘Pediatria: focus on cronicità. Lavori in corso, allert e news’. “La maggioranza dei bambini italiani gode di buona salute ed è seguita bene, ma ci sono anche delle problematiche che dobbiamo affrontare in stretta collaborazione con le strutture di secondo e di terzo livello: obesità, diabete e malattie croniche”. A tal proposito Renato Turra, Segretario della Fimp torinese, esprime preoccupazione sulla situazione dell’ospedale infantile Regina Margherita “a rischio di smembramento. Questo ci creerebbe dei problemi di collaborazione”.

DISPLASIA EVOLUTIVA ANCA, BONFORTE: COLPISCE 2% BIMBI

La Sip ha condotto con la Sirm e la Sitop uno studio sulla displasia evolutiva dell’anca che presenterà al 75esimo congresso Italiano di Pediatria dal 29 maggio all’1 giugno a Bologna. “Siamo dieci specialisti che da due anni si riuniscono periodicamente per trovare una consensus sul trattamento di una patologia molto frequente, che colpisce circa il 2% dei neonati”. Alla Dire Salvatore Bonforte, segretario del Gruppo di Studio Ecografia Pediatrica della Sip, entra nel vivo del lavoro svolto.

DIETA MEDITERRANEA MIGLIOR TIPO AIMENTAZIONE, MA NON È DIFESA

“Il miglior tipo di alimentazione è la dieta mediterranea e noi italiani dovremo essere i primi a sponsorizzarla. In realtà non è così visto il diffondersi di diete che seguono mode americane”. È il monito lanciato da Angelo Campanozzi, che al congresso Sispe di Matera ha spiegato perché invece sia molto importante seguirla e farlo bene.

MALATTIE INFETTIVE, L’IMPEGNO SITIP CONTINUA. ECCO LE NOVITÀ

Continua l’impegno della Sitip nei confronti degli studi e della prevenzione delle malattie infettive, portando avanti attività di ricerca e formazione, ma non solo. Alla Dire il presidente Guido Castelli Gattinara presenta la novità dei corsi itineranti per l’Italia.

​