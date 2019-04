FOTO | Caccia ai raggi gamma, a Bologna arriva l’osservatorio mondiale

L’osservatorio nasce a Bologna “per quattro motivi”, dice Bruno Marano, professore emerito dell’Alma Mater. Prima di tutto, “qui esiste un grande centro di fisica e astrofisica ma bisogna anche prendere atto della grande capacità di negoziazione internazionale”, inizia Marano.

Ma è soprattutto grazie “alla grande attrattiva che esercita l’Università di Bologna” che il Cta sorgerà nel capoluogo felsineo, trovando la “collocazione perfetta” nel nuovo polo scientifico al quartiere Navile, che comprende astronomia, chimica, farmacia, biotecnologia e anche le sedi di Inaf e Cnr. Il centro, sostenuto anche da fondi europei, vale oltre 450 milioni di euro, di “cui due terzi sono già disponibili”, informa Patrizio Bianchi, assessore regionale all’Università, che insiste anche sull’indotto economico che porterà questo nuovo polo, sia dal punto di vista ‘scientifico’ che dal punto di vista del turismo.

“Anche le aziende del territorio, ad esempio, potranno giovare dell’arrivo del Cta, contribuendo a costruire gli specchi utili per i telescopi”, dice Francesco Raphael Frieri, direttore regionale alle Risorse, che incorona Bologna come prossima “capitale dei Big data”. Intanto, per far conoscere l’importanza dell’osservatorio anche alla cittadinanza, dal 6 al 9 maggio ci sarà un ‘simposio’ scientifico organizzato dal Cta. Un congresso di quattro giorni in cui si discuterà in generale del mondo scientifico e delle sue potenzialità, che avrà il suo culmine nella serata di lunedì, con un evento aperto a tutti i cittadini al teatro Duse. “Can you hear me? Un viaggio nel tempo con i messaggeri dell’Universo”, è il titolo dell’incontro-spettacolo che vedrà sul palco, tra gli altri, anche i due premi Nobel per la fisica, Takaaki Kajita nel 2015 e Reiner Weiss, nel 2017.