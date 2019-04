Voto sul taser in Comune a Venezia, M5s assente. Brugnaro attacca: “Scappano”

VENEZIA -“Il dato politico più importante è che i tre rappresentanti del Movimento 5 stelle oggi non ci sono, non ci mettono la faccia”. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro interviene in consiglio comunale durante la discussione sulla sperimentazione del taser in dotazione alla Polizia locale, sottolineando l’assenza dei tre consiglieri del Movimento 5 stelle.

“Sono al governo, hanno votato il Dl Salvini” che consente la sperimentazione del taser, prosegue Brugnaro. “Ma l’anima del Movimento funziona così: si vota in rete, non ci si mette mai la faccia, e quando arriva il momento si scappa. Bisogna che dicano qualcosa, sono d’accordo o non sono d’accordo?”, chiede retorico il sindaco. “Eccola la risposta, non ci sono. Provate a pensare che questi qua amministrino il Paese da soli, provate a pensare che amministrino il Comune”, attacca Brugnaro. “Queste sono le cose su cui stare attenti, o sono d’accordo o sono contrari. Piace o non piace, lo devono dire ai loro elettori. Perché qui si decide il futuro della città”, conclude Brugnaro.