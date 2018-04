Pd, anche Zingaretti contro Renzi: “Show in tv prima della direzione è un fatto molto grave”

ROMA – “Se si vuole bene a un partito un leader ha mille occasioni per far valere un’idea o la sua linea. Se si va in tv, a poche ore dalla direzione, a fare uno show si genera solo caos e confusione. Questo dopo una lunga serie di sconfitte è molto grave. Il 10 giugno si voterà in centinaia di Comuni con sistema maggioritario. Ci sono migliaia di candidati che si stanno battendo per vincere e rischiano sempre di più l’isolamento. Una comunità non può consumarsi in questo modo“. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

