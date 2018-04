REGIONALI FVG, TRIONFO LEGHISTA DI FEDRIGA

Trionfo alle regionali in Friuli Venezia Giulia per il centrodestra. Il candidato della Lega Massimiliano Fedriga si impone con il 57% dei voti mentre Sergio Bolzonello del centrosinistra si ferma al 26,8% e Alessandro Fraleoni Morgera dei 5Stelle all’11,7%. Crolla dunque il M5s che dimezza i voti rispetto alle politiche. Boom della Lega che allarga la forbice su Forza Italia all’interno del centrodestra, tiene il Pd. Affluenza vicina al 50%. “Risultato impensabile, la Lega ha avuto la più alta percentuale della storia”, ha commentato il nuovo presidente della Regione FVG Fedriga.

DI MAIO: ACCORDI IMPOSSIBILI, SI VOTI A GIUGNO

Luigi Di Maio attacca i partiti, li accusa di difendere solo i loro interessi di parte e chiede di tornare al voto già a giugno. Il candidato premier del Movimento Cinquestelle se la prende con Matteo Salvini, reo di aver scelto Berlusconi e la coalizione di centrodestra invece di firmare un contratto di governo con i grillini, e accusa Renzi di aver attaccato nuovamente il M5S rendendo così impossibile un accordo sui programmi. “A questo punto- afferma Di Maio- non c’è altra soluzione, bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella”.

MARTINA SUL PD: COSI’ RISCHIAMO L’ESTINZIONE

“Impossibile guidare un partito in queste condizioni”. Il segretario reggente del PD, Maurizio Martina, sbatte i pugni e dopo lo stop di Renzi ad un accordo con i 5Stelle chiede una discussione franca e senza equivoci in vista della direzione nazionale di giovedì. “In queste ore stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza- dice- per me la collegialità è sempre un valore, non un problema. Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito. Così- avverte- un Partito rischia solo l’estinzione”.

PRIMO MAGGIO, SANT’EGIDIO FESTEGGIA COI POVERI

Festa con i poveri per la Comunità di Sant’Egidio domani in occasione del Primo Maggio. L’appuntamento per il pranzo, fa sapere il SIR, è alle 12,30 nel giardino del Collegio Irlandese di Roma. In centinaia tra volontari, persone senza fissa dimora e anziani che vivono da soli, si ritroveranno a tavola per vivere insieme la giornata. Il menù prevede lasagne, polpettone, dolci, fave e pecorino. Dopo il pranzo grande festa con musica dal vivo e momenti di festa che si terranno in diversi quartieri di Roma all’insegna della solidarietà e dell’amicizia.