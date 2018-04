ROMA – “La vittoria del centro-destra, la crescita di Forza Italia, il crollo dei cinque stelle sono tre ottime notizie per il Friuli Venezia Giulia e per la Nazione“. Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, lo scrive in una nota.

“Dopo il Molise, il Friuli Venezia Giulia: le regioni, tradizionali roccaforti del Pd, stanno diventando di centro-destra“, aggiunge Berlusconi.

“Il centro-destra unito si conferma vincente e accresce ancora i suoi consensi. Questo conferma una volta in più che siamo non soltanto la prima coalizione del Paese, ma anche quella più in sintonia con gli umori e le esigenze degli elettori. Sul piano politico complessivo questa è una ragione in più per affidare al centro-destra la guida del governo nazionale“.

“PER ITALIANI M5S INADATTO A GOVERNARE”

Parlando delle regionali in Friuli Venezia Giulia “la vera clamorosa sconfitta, in questa tornata elettorale, è quella del movimento Cinque Stelle, il cui candidato dimezza la percentuale delle politiche, mentre il voto alla lista grillina è addirittura meno di un terzo del consenso ottenuto il 4 marzo. Gli italiani si stanno rendendo conto di quello che i Cinque Stelle sono davvero e – dopo la comprensibile esplosione di protesta delle politiche – li stanno rapidamente abbandonando. Questo conferma ancora una volta che i grillini sono considerati del tutto inadatti a governare, sia una regione, sia a maggior ragione l’intero Paese”.

“MOLTO SODDISFATTO DA FORZA ITALIA, CRESCE”

Per questo riguardo Forza Italia “sono molto soddisfatto. Rispetto alla politiche siamo cresciuti di quasi due punti percentuali, senza considerare il 3.5% della lista civica di area moderata a noi vicina che non era presente alle elezioni politiche. Questo conferma che Forza Italia, anche in una situazione per noi molto difficile come quella del Friuli Venezia Giulia, gode ottima salute, è in crescita, attira consenso“. Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, lo dice in una not commentando il voto in Friuli Venezia Giulia.

Che Forza Italia stesse andando bene “l’ho constatato personalmente trascorrendo diverse intense giornate in Friuli Venezia Giulia durante questa campagna elettorale: ovunque ho visto l’impegno dei nostri candidati, l’entusiasmo e la dedizione dei nostri militanti, il consenso e l’affetto sincero, caloroso, spesso travolgente, dei cittadini. Mi sono speso personalmente per un risultato nel quale credevo, e posso dire di avere ottenuto un risultato addirittura più positivo di quello che mi attendevo”, aggiunge Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia.