Chiesa, domani papa Francesco al Divino amore per apertura mese mariano

UN PENSIERO PER LA SIRIA

Papa Francesco pregherà in special modo per la pace nel mondo e in Siria. Dopo la preghiera, incontrerà le comunità degli Oblati Figli della Madonna del Divino Amore e delle Figlie della Madonna del Divino Amore, che operano presso il santuario. Poi benedirà la tomba del Servo di Dio don Umberto Terenzi, primo rettore e parroco del Divino Amore e fondatore delle due congregazioni religiose; quindi si fermerà con alcuni anziani parrocchiani che proprio da don Terenzi furono battezzati.

L’INCONTRO CON GLI OSPITI DI CASA DI RIPOSO E CASA FAMIGLIA

In programma pure l’incontro con gli ospiti delle due strutture di accoglienza del Santuario: la Casa di riposo del Divino Amore e la Casa famiglia Mater Divini Amoris. La prima, situata non lontano dal complesso antico, accoglie persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, di grado lieve, di ambo i sessi, con età superiore ai 65 anni, per un massimo di 24 ospiti. La seconda, ubicata nel fabbricato di proprietà della Congregazione delle Figlie del Divino Amore cui è affidata, offre ricovero al massimo a sei bambini e ulteriori due minori per rispondere a esigenze di prima accoglienza.

UN SALUTO AI PARROCCHIANI

Il Santo Padre, inoltre, saluterà tutta la comunità parrocchiale che afferisce al Santuario e che sosterà in preghiera nel piazzale antistante l’antico luogo di culto: “Inoltre, nella nostra chiesa della Santa Famiglia- dichiara il parroco don John Harry Bermeo Sanchez a Roma Sette- dalle 17 reciteremo il Rosario unendoci in preghiera con il Papa, specie per le persone anziane o malate”.