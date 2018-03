Università, ‘Career day’ all’Unicusano: aziende incontrano gli studenti

ROMA – L’incontro tra l’universita’ e il mondo del lavoro, la possibilita’ per i laureati di entrare a contatto con le aziende. Con questo scopo l’Universita’ Niccolo’ Cusano organizza per il 23 maggio la prima edizione della giornata di orientamento professionale, presso il campus dell’ateneo a Roma, in via Don Carlo Gnocchi, 3. Il Career day e’ il piu’ importante momento di incontro tra l’Universita’ e il mondo del lavoro Da una parte laureati e laureandi, dall’altra le aziende che avranno la possibilita’ di dare visibilita’ al proprio brand, raccogliere candidature, sviluppare contatti con le altre aziende che partecipano all’evento, condividere idee e progetti, connettersi ad un network unico ‘Amici Unicusano’. Un giorno intenso di orientamento, dibattiti, laboratori e confronto con le imprese grazie a cui gli studenti laureati e laureandi dell’ateneo possono mettere a fuoco i percorsi migliori per definire e conseguire i propri obiettivi professionali elaborando una strategia personale per affrontare il mercato del mondo del lavoro in modo efficace. E’ una occasione per i laureandi e per i neo laureati di affacciarsi al mondo del lavoro E’ un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano formato dalla nostra Universita’ e un servizio per il sistema economico-produttivo nella ricerca dei profili professionali piu’ in linea con le proprie esigenze di inserimento.