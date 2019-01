Tg politico, edizione del 30 gennaio 2019

CASO SALVINI IN GIUNTA, TENSIONI IN MAGGIORANZA

Botta e risposta tra il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia e il presidente del Friuli Massimo Fedriga sul voto dei Cinque Stelle all’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. “Se il caso andra’ in aula, noi voteremo si'”, assicura Sibilia, al quale Fedriga risponde minacciando la tenuta dell’alleanza. A Palazzo Chigi smorzano i toni, ma intanto la Lega scende in piazza nel weekend con una raccolta firme a sostegno del ministro dell’Interno. Salvini sara’ audito in giunta per le autorizzazioni entro sette giorni.

MIGRANTI, L’EUROPA ACCOGLIE I 47 DELLA SEA WATCH

Si sblocca la vicenda dei 47 migranti trattenuti a bordo della Sea Watch. Verranno ricollocati in 7 paesi. Dopo l’accordo al vertice del Sud Europa a Nicosia, hanno dato disponibilita’ ad accogliere i migranti il Lussemburgo, la Francia, la Germania, il Portogallo, la Romania e Malta. Al Viminale si lavora gia’ al trasferimento dei 47 richiedenti asilo che saranno portati in autobus in un hotspot a Pozzallo o a Messina e qui verranno identificati in attesa di essere trasferiti. Verranno accolti invece i 15 minori a bordo, cosi’ come previsto dalla legge Zampa.

PIU’ DI UN MILIONE DI MINORI IN POVERTA’ ASSOLUTA

“Oltre 1 milione di minori vive oggi in condizione di poverta’ assoluta nel nostro Paese”. A denunciarlo e’ Claudia Fiaschi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore. Si tratta di un dato allarmante che si sta cercando di arginare grazie ad un fondo ad hoc, ricorda Fiaschi. Il Terzo settore, conclude la portavoce del Forum, e’ “pronto ad accompagnare questo cambiamento ed esprimiamo la nostra piena gratitudine al presidente Mattarella che ieri ci ha ricevuti”.

SANITA’, SILERI: ANZIANI IN AUMENTO, SIANO RISORSA

Gli anziani sono una risorsa, specialmente in Italia dove il numero di over 65 e’ destinato a crescere. Ne e’ convinto Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Igiene e Sanita’ del Senato. Su sanita’ e pensioni- ricorda il senatore- investiamo la meta’ della nostra spesa pubblica. “In Italia un terzo delle risorse sono in mano agli over 65. Gli anziani sono la stampella per le prossime due generazioni”, spiega Sileri presentando a palazzo Madama l’istituzione della Giornata nazionale dell’aderenza alle terapie.