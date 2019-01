Tg Lazio, edizione del 30 gennaio

ROMA, BLOCCATO MAXI-TRAFFICO DI COCAINA DA SUD AMERICA

Circa 7 tonnellate di cocaina era pronta per essere smerciata sui mercati di Roma e Napoli. Un traffico bloccato prima che partisse dal Sud America. A fermarlo una vasta operazione che ha visto in campo la Dea statunitense, la Polizia svizzera, agenti sotto copertura della Guardia di Finanza, intercettazioni e testimoni di giustizia. Cinque le persone arrestate dell’organizzazione capeggiata da Salvatore Casamonica, che era in contatto con i narcos colombiani e li aveva convinti a trattare un quantitativo di cocaina tale “da assorbire l’intera produzione di un cartello”, ha spiegato il Procuratore della Dda, Michele Prestipino.

TURISMO, ROSCIOLI: A ROMA 33MILA STRUTTURE RICETTIVE ABUSIVE

“A Roma siamo passati da 21 mila a 33 mila strutture ricettive abusive”. E’ l’allarme lanciato dal presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, nel corso dell’Albergatore day. “Oggi chi cerca una casa in centro storico non ci riesce non solo per i costi- ha spiegato Roscioli- ma anche perchè gli appartamenti sono tutti per i turisti”. L’assessore regionale al Turismo, Lorenza Bonaccorsi, ha fatto sapere che nella nuova legge sul turismo saranno inserite sanzioni salate contro gli abusivi. “Serve un intervento drastico” ha sottolineato Bonaccorsi.

ROMA, EX OSPEDALE SAN GIACOMO SARA’ SENIOR HOUSE PER ANZIANI

L’ex ospedale San Giacomo si prepara a diventare una Senior House, ossia un complesso residenziale a misura di pensionato. Lo ha spiegato oggi l’assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore, rispondendo in Consiglio a un’interrogazione sul futuro dell’ex nosocomio, chiuso dal 2008. Sartore ha sottolineato che non c’è nessuna svendita dell’immobile, “ma sarà valorizzato con un progetto di natura socio sanitaria”. Esclusa la possibilità che riapra come ospedale. “Nel centro di Roma- ha evidenziato- c’è già il doppio dei posti letto previsti dalle norme nazionali”.

AMATRICE, ARRIVA NUOVO LICEO SCIENTIFICO-SPORTIVO

Amatrice riparte dai suoi giovani, che dal prossimo anno avranno a disposizione un nuovo liceo scientifico e sportivo completo di convitto, laboratorio scientifico, aula di informatica e biblioteca. Si è tenuto oggi il terzo ‘Open day’ del nuovo istituto di Amatrice, per presentare la struttura e le attività didattiche alle famiglie. La responsabile del liceo, Daniela Pirri, ha spiegato che “l’istituto avrà anche un’ampia aula di informatica dotata di una ventina di computer e maxischermo e una biblioteca”.