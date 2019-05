Pace, Gounden (Accord): “La costruiamo nelle università africane”

Gounden lo sottolinea rispondendo a una domanda sulle proteste di piazza degli ultimi mesi in Algeria e in Sudan, dove presidenti in carica da decenni sono stati costretti a lasciare. “In strada ci sono professionisti esasperati per i servizi che lo Stato non garantisce e poi tanti giovani, spesso laureati, quasi sempre disoccupati” sottolinea il direttore di Accord. “Lavorando con i ragazzi e gli studenti vogliamo assicurarci che le proteste non diventino distruttive e, allo stesso tempo, favorire il dialogo”. Il punto, insomma, non è impedire le manifestazioni ma al contrario garantirne la sicurezza e il valore in chiave di dialettica democratica. Un’esigenza che nei prossimi anni sarà ancora più sentita, secondo Gounden: “Con la crescita esponenziale della popolazione, composta in stragrande maggioranza da giovani, e la parallela tendenza all’urbanizzazione, i conflitti si stanno spostando nelle città e rischiano di aumentare di intensità“.

Accord è l’acrononimo di African Centre for the Constructive Resolution of Disputes. Nata agli inizi negli anni Novanta, in una fase decisiva culminata nella fine dell’apartheid e nelle elezioni democratiche in Sudafrica, l’ong è divenuta la prima realtà non-governativa subsahariana a presentare il proprio lavoro di fronte al Consiglio di sicurezza dell’Onu. In Italia i progetti di Accord sono stati rilanciati durante una conferenza che si chiude oggi in Farnesina, centrata sull’Obiettivo di sviluppo sostenibile 16, “Pace, giustizia e istituzioni forti“. L’appuntamento romano ha seguito il lancio ad Accra di ‘Global Peace Inter-Generational Dialogue’, il programma delle cento città: a partecipare anche il presidente ghanese Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e Graca Machel, vedova di Mandela e presidente del consiglio di amministrazione di Accord.