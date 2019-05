Dig.Eat 2019, oltre 1.000 iscritti all’evento sul digitale a Roma

ROMA – I 1.000 del digitale pronti ad approdare nella Capitale per l’atteso evento organizzato da Anorc il 30 maggio. Perché tanti sono gli iscritti al Dig.Eat 2019, che alzerà il sipario al Teatro Eliseo domani alle 9:28. Gli organizzatori, raccomandando massima puntualità, ricordano che ci si potrà registrare in loco fino ad esaurimento posti. In anteprima vi sveliamo il programma definitivo della giornata, che sara’ una staffetta d’interventi e musica con i maggiori esperti di digitale, privacy e sicurezza che interverranno sul palco intermezzati dalle note di The Dark Side of the Moon, l’album dei Pink Floyd a cui il Digeat 2019 è ispirato. Confermata anche la presenza degli sponsor già annunciati, quali Agenzia Impresa, Argentea, Aruba, Credemtel, Dgroove, eWitness, Gmed, Land, Men at Work e Team System. Chi non potrà partecipare alla giornata, potrà seguire le dirette streaming video sulla pagina Facebook di Anorc o radio su IusLaw Webradio, Media Partner dell’evento.